Dionisio Cañas: «Toco un piano artístico con muchas teclas pero todas me llevan a la poesía»

«A Nueva York le debo mi formación intelectual y estética»

Dionisio Cañas se convirtió en una referencia artística e intelectual en la 'Gran Manzana', donde ejerció como catedrático en Literatura en la Universidad de Nueva York.

«No echo de menos Nueva York. Viví 32 años allí. Viví intensamente en los años 70, 80 y 90. En 2001 fue el ataque terrorista, que me impactó y me hizo pensar muchas cosas. En ese momento, más allá de la tragedia, me planteé lo poco que sabía del mundo árabe cuando mi país ha tenido una gran relación con ese universo. Entonces me decidí a estudiar árabe. Dejé a un lado la cultura euroamericana y estudié árabe. He viajado varias veces a Egipto y allí produje el volumen 'Los libros suicidas'. Descubrí una sensibilidad que había ignorado anteriormente».

No echa de menos la gran urbe norteamericana, pero sí que reconoce el peso que tuvo en su vida. «Le debo todo, mi formación intelectual y estética, pero ha dejado de ser un reto, ahora el reto para mí es el arco árabe-mediterráneo. Además Nueva York es ahora para millonarios y para gente joven. Ni soy rico ni joven. También se ha producido en los últimos años una avalancha de turismo brutal, lo que ha generado que el Nueva York que yo conocí nada tenga que ver con el de ahora», explica el artista que publicó su último libro de poesía, 'La noche de Europa', tras conocder la «durísima» realidad de los refugiados en la isla griega de Lesbos.