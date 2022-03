Los demonios de Will Smith

«En los últimos treinta años me he enfrentado al fracaso, a la pérdida, a la humillación, al divorcio y a la muerte. He visto cómo mi vida peligraba, cómo me quitaban mi dinero, cómo invadían mi privacidad, cómo se desintegraba mi familia. Y aún así, todos los días me levantaba, mezclaba cemento y ponía otro ladrillo», escribe Will Smith (Filadelfia, 1968) en su biografía, publicada el pasado año. En ella afirma que durante toda su carrera ha sido «absolutamente implacable». «Me he entregado con una ética de trabajo de intensidad sin límites» se enorgullece el actor, protagonista de la gala de los Oscar al propinar un puñetazo al cómico Chris Rock tras hacer este un chiste sobre su mujer.

"Denzel Washington me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio' ". Discurso COMPLETO de Will Smith, ganador del #Oscar a Mejor Actor Protagonista. #Oscars2022pic.twitter.com/pI2cijs2GY Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

Aquel rapero que se hizo inmensamente popular al convertirse en actor en 'El príncipe de Bel-Air' a comienzos de los 90 ha sido durante décadas un icono del show business y un baluarte de la comunidad negra. También una estrella inusualmente sincera, que ha hablado abiertamente de sus traumas y problemas. En 'Will' (editorial Zenith) resulta fundamental la figura de su padre, un hombre violento y alcohólico que maltrataba a su madre y al que el actor nunca se enfrentó. Smith no procede de un barrio marginal, sino de un acomodado suburbio de Filadelfia. Fue un rapero del que se burlaban porque no era un macarra ni trapicheaba con drogas. Pero siempre se ha sentido «un cobarde» porque ni hizo nada cuando su madre se desplomaba y escupía sangre.

Will Smith en 'El método Williams', papel que le ha brindado su primer Oscar.

La idea del suicidio se le pasó por la cabeza, así como la de matar a su padre. Ironías del destino, acabaría cuidándolo cuando enfermó de cáncer y murió en 2016. Su vida amorosa también ha sido complicada. Antes de conocer a la actriz Jada Pinkett, con quien lleva casado desde 1997 y tiene dos hijos, Jaden de 23 años y Willow, de 21, se consideraba «un depredador sexual» que se acostaba con toda mujer que se cruzara en su camino. Pinkett y Smith se hundieron en el alcoholismo al comienzo de una relación que ha proporcionado jugosos titulares a lo largo de este tiempo. Hace dos años, Pinkett confesó en un programa de televisión delante de su propio marido que le fue infiel con el rapero August Alsina. Smith consintió ese idilio y llegó a un acuerdo con su esposa para mantener una relación abierta.

El protagonista de 'Men in Black' y 'Bad Boys' ha tardado cuarenta años en solucionar los traumas de su infancia. «Quise construir una vida externa que pudiera cubrir todo ese dolor. Esta imagen optimista y alegre proviene de una falta real de autoestima y respeto hacia mi mismo», sostiene en 'Will'. Pese a esa imagen 'blanca' de ídolo de masas, el actor y músico ha hablado largo y tendido de cómo pidió dinero prestado a un traficante de drogas en el inicio de su carrera o su ruina con 22 años tras defraudar a Hacienda. Sus viajes con la ayahuasca de la mano de un chamán en Perú, afirma, le ayudaron a encontrar una estabilidad que alcanza a sus finanzas: según 'Forbes', su fortuna asciende a 45,5 millones de dólares. Uno de los peores momentos de su vida, confiesa en sus memorias, es cuando su hijo Jaden solicitó emanciparse legalmente con 15 años tras protagonizar junto a su padre la desastrosa 'After Earth'. «No hay nada peor que saber que les has hecho daño a tus hijos», lamenta el actor.