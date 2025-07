Dasoul resurge mirando hacia sus raíces: «la canariedad ha salvado mi falta de identidad artística»

Rubén Medina Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 22:40 Comenta Compartir

Volver a los orígenes para retomar el impulso. Pocos lo conocerán como Karim Talavera, pero el nombre de Dasoul lleva resonando en el panorama musical durante más de una década. Natural de Telde, el artista grancanario ha lanzado recientemente su nuevo álbum 'Donde se junta el mar con el cielo'. «Es un resultado que representa muy bien mis influencias musicales y que cuenta historias que viví en mi barrio. Tiene fusiones llamativas como la mezcla de un timple con trap. Creo que es el mejor álbum que he hecho hasta hoy», explica.

Una obra compuesta por dieciocho canciones que sirve para dejar atrás del todo los conflictos con su anterior discográfica. «Me ayudaron muchísimo a crecer, pero yo quería hacer otras cosas, quería probar con el trap allá por 2017. Creo que hubiese sido una buena decisión en esa época, mira a todas las estrellas que salieron en ese momento. Pero ellos no estaban en sintonía. Les propuse otros cambios, todo era un caos y cuando vi que no me daban soluciones pues paré. Seguir así me iba a perjudicar», afirma.

En 2019, el cantante grancanario pudo separarse oficialmente de la discográfica, aunque con una deuda de por medio de 200.000 euros, por lucro cesante y daños y perjuicios, que todavía sigue pagando. «Sigo esperando que me lo justifiquen, pero la vida sigue. La canción de este álbum, 'Viendo el éxito', refleja a la perfección este proceso que he pasado. 'Estoy viendo la cima a un palmo del cielo, con demonios encima y aun así cojo vuelo'. Viene a decir eso: nada va a poder frenarme», manifiesta.

«Necesitaba encontrarme de nuevo»

Tras la pandemia también paso por un bache complicado, pero el artista canario ha resurgido de nuevo poniendo la mirada el lugar que le vio crecer. «El nombre del álbum viene de mi barrio. En un principio quería llamarlo directamente Los Caserones, que es de donde soy, pero buscaba una forma más poética de representarlo. En mi cabeza pensé algo que me recordase a mi casa cuando llevo mucho tiempo fuera. Y pensé en las increíbles vistas que tenemos, cómo se difumina el horizonte y cómo el mar se junta con el cielo», expresa.

Ese sentimiento de pertenencia y de amor por su tierra le han hecho conectarse de nuevo con su trabajo. «La canariedad ha salvado una mala racha de creatividad y de identidad artística que estaba atravesando. No me sentía identificado con el rumbo que había tomado en los últimos años. Necesitaba encontrarme de nuevo, y me encontré en mis raíces. El quién soy y de dónde vengo han sido mi salvavidas», confiesa.

Ese salvavidas ha dado pie a un resultado muy diverso en cuanto a estilos y colaboraciones. «Siempre quiero trabajar con las personas que encuentro sinergia. Hay artistazos de aquí como Ciara Lauve o Wos Las Palmas que han aportado un color increíble al resultado. En mi caso creo que es un freno centrarme en un solo género, me siento cómodo saliendo de la zona de confort», afirma.

En cuanto a sus canciones favoritas, destaca 'Los Modales', por ese reguetón antiguo que siempre le ha inspirado, y 'Mi trofeo', porque representa a la perfección el álbum. Pero sin duda, tiene una clara favorita. «Me quedo con 'Esta canción', es la más personal del álbum. La empecé a escribir cuando falleció mi perro en 2018 y no me atreví a terminarla hasta después de que mi abuela falleciera en 2020. Me resquebraja por dentro este tema», manifiesta.

Y para aquellos que hayan escuchado alguna vez a Dasoul, este álbum respeta al pasado del artista mirando al orgullo de ser canario. «Sigo viviendo de los éxitos que tuve en el pasado, y estoy muy orgulloso de la música que he hecho. Pero me faltaba ese catálogo en mi obra en el que la gente de mi tierra se sintiera representada. Es una pieza que me faltaba y no será la única, esta es la primera piedra de algo que seguirá», confirma. Dasoul se ha encontrado como artista, y lo hace aferrándose al orgullo y a su identidad canario.

Temas

Música