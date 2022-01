Darío Villanueva gana el Premio Francisco Umbral al Libro del Año

La Fundación Francisco Umbral ha otorgado el undécimo Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2021 al escritor y académico Darío Villanueva por el ensayo 'Morderse la lengua. Corrección política y posverdad', editado por Espasa. El premio está dotado con 12.000 euros y una escultura diseñada por Alberto Corazón. La obra analiza cómo la posverdad y la corrección política contribuyen a la desinformación y pervierten el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales afectando incluso a las relaciones sociales.

El fallo ha tenido lugar este martes en la sede de la Fundación, en la biblioteca municipal Francisco Umbral en Majadahonda, donde se ha reunido el jurado presidido por Manuel Llorente, periodista del diario 'El Mundo', e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de 'El Norte de Castilla' y subdirector de la Fundación Vocento; César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, poeta, escritora y catedrática de Literatura de la UCM y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM.

El jurado ha decidido otorgar el premio, por mayoría, a Darío Villanueva por su ensayo 'Morderse la lengua': «Ha estado muy reñido, porque este año se han publicado muchos libros de calidad. Quizás ha sido el efecto de la pandemia. Destacamos también que después de 'Transición', de Santos Juliá, es la segunda vez que se otorga este premio a un ensayo, pues resulta una lectura muy relevante en estos momentos de despiste y confusión de la sociedad», ha indicado Manuel Llorente, presidente del jurado.

En un momento «oportuno»

Al recibir la noticia, Villanueva, académico de la RAE y director de esta institución entre 2015 y 2019, ha declarado: «Estoy muy satisfecho con 'Morderse la lengua'. Es mi estreno como ensayista de temas no estrictamente literarios y es un libro que me está dando muchas alegrías. Quizás porque salió en el momento oportuno, la posverdad y la corrección política están en el candelero y a todos nos afecta. Estoy muy contento con el premio y me emociona mucho. Yo he sido un gran admirador de Paco (Umbral)».

María España, viuda de Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, ha comunicado a Darío Villanueva la noticia y además ha comentado que Paco también era un gran admirador suyo.

Los ganadores anteriores del premio han sido: 'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez (2012); 'En la orilla', de Rafael Chirbes (2013); 'Réquiem habanero por Fidel', de J.J. Armas Marcelo (2014); 'Desaprendizajes', de José Manuel Caballero Bonald (2015); 'Patria', de Fernando Aramburu (2016); 'Transición', de Santos Juliá (2017); 'Sur', de Antonio Soler (2018); 'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa (2019) y 'Las maravillas', de Elena Medel (2020).

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español.