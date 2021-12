Darín, Mayorga, Calixto Bieito y Aitana Sánchez Gijón brillan de enero a junio en el Cuyás

El teatro comercializará un 80% de su aforo desde finales de enero

En el teatro se está con mascarilla de principio a fin, el público se sienta con distancia, contempla el montaje programado, aplaude o no dependiendo de si le ha gustado o no, y abandona las instalaciones de forma ordenada. Esta realidad, refrendada por unos datos que muestran que hasta el momento no se ha registrado ni un solo contagio durante una función, lleva a que el Teatro Cuyás pueda comercializar desde finales de enero el 80% de su aforo y no el 50% como hasta el último montaje del primer tramo de la actual temporada, «esté como esté la situación de la pandemia en la calle», avanza Gonzalo Ubani, su director artístico.

«Esperemos que la gente vuelva al teatro, ya que hay pocos lugares más seguros», apunta Ubani a la vez que comenta que entiende que aún haya espectadores con algo de miedo a contagiarse.

Los abonados del Cuyás, por la situación sanitaria, tendrán que solicitar cita previa entre los días 4 y 8 de diciembre, a través de la web del teatro o llamando al 928432180, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Así, podrán renovar sus pases los días 9 y 10 de diciembre.

También se requiere cita previa para adquirir los nuevos abonos entre los días 11 y 13 de diciembre, mientras que el público general podrá adquirir sus localidades para los 17 montajes previstos para el próximo semestre desde el 14 de diciembre.