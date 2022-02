'Cultura en acción' y la Fundación Auditorio Teatro respaldan más de cien espectáculos

El área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Encarna Galván, ha prestado su apoyo a la producción de un centenar de espectáculos celebrados en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós desde mayo de 2020, en una acción respaldada por el sello 'Cultura en Acción'. Una iniciativa que se puso en marzo en esa fecha, como soporte para mantener activo el sector, propiciar la actividad de los artistas locales y garantizar el acceso a la Cultura en tiempos de pandemia.

El Ayuntamiento anunció ayer que prolongará este proyecto que, en adelante, también se convertirá en el paraguas bajo el que impulsar la Cultura de base y los proyectos emergentes en la ciudad. Ya en este invierno 'Cultura en acción' ha protagonizado una intensa oferta, con 24 espectáculos programados con entrada libre en el Palacete Rodríguez Quegles, el Castillo de Mata, el parque Doramas y la sala The Paper Club.

En lo que atañe al acuerdo alcanzado por Cultura con la Fundación Auditorio y Teatro, dirigida por Tilman Kuttenkeuler, se constituyó como una ayuda extraordinaria para continuar desde el inicio de la crisis sanitaria con la actividad de estas salas icónicas, con una gran presencia de artistas locales en su cartel, además de otros foráneos.

Se ha prestado apoyo a 121 espectáculos, para un total de 132 funciones, con una asistencia de 43.561 espectadores, 1.257 artistas y el trabajo de 678 técnicos de montaje, sonido e iluminación y 1.899 integrantes del personal de sala (azafatos/as).

Si a estas cifras sumamos los datos del resto de citas programadas por el Ayuntamiento bajo el sello de Cultura en Acción, el total asciende a 456 espectáculos en los que han participado 3.411 artistas y 1.542 técnicos. A estas producciones han asistido 96.500 espectadores. Conviene recordar que buena parte de estas actividades fuera de la Fundación Auditorio Teatro han sido con entradas gratuitas.

Entre los proyectos que se han desarrollado en 2020 con las ayudas a la producción concertadas por el Ayuntamiento y la Fundación Auditorio y Teatro figuran espectáculos como los de Omayra Cazorla, Kike Pérez, los jóvenes talentos de Fábrica La Isleta (VI Fábrica Fest Plus Islas Canarias), el festival Masdanza, Nancy Fabiola Herrera y el cuarteto Ornato y Juan F. Parra, Xoel López, Profetas del Mueble Bar (con la obra 'Suicidio de una actriz fustrada'), Bely Basarte, los conciertos Eat to the Beat, Albert Pla, Denia Santana y Jorge Bolaños, Ezequiel Reina, Gautama del Campo y Germán López y Rocío Pozo (Tributo al maestro), Latonius & Praise Theory, Pancho Varona, Iván Martín y Jabicombé.

En 2021 esta relación se amplió con los shows de: Zalakadula, Encantadas, la Gran Canarias's Women Band, Antonia San Juan y Nuria Roca ('La gran depresión'), el SunBeat 2021, el Homenaje a Manzanero, Ara Malikian, Aarón Gómez, El Kanka, Abubukaka, Zenet, Delia Santa y Javier Auserón ('Farándula'), Marwan, India Martínez, Benito Cabrera, 'In media res', Marlango, el 30º aniversario de Sergio Dalma, 'Yo amo a Shirley Valentine', The Radio Festival Orchestra, Kids Rock History, 'Panegíricos', Paula Espinosa, Pedro Guerra, Alba Reche, 'Informe para una academia', Silvia Pérez Cruz, M Clan, Ilustres ignorantes, Olga Cerpa y Mestisay, 'Clásicos en colores', 'Canaria no sólo plátanos', Agoney, 'Música para una noche de ánimas', el 15º aniversario de la Orquesta del Atlántico, Valeria Castro, la gala benéfica 'Volcados con La Palma', Sara Taras, 'Eternos: 150 años de canariedad' (con Los Granjeros, Los Gofiones y Los Sabandeños), Faneroque, Pasión Vega, 'Los Mojigatos', 'Coplas del alma', Barrios Orquestados, Los Gofiones ('Ay mi Gran Canaria'), el Taller Lírico de Canarias, la Gran Canaria Wind Orchestra, 'Bernshwin in concert, The Lehmanns Brothers' y 'The Harlem Gospel Choir'.

Y en el presente 2022, por el momento, se han añadido ya los espectáculos del Sun Beat 2022, La Chirimurga del Timple, 'Lo que esconden las risas', Magdalena Padilla, Pastora Soler, Bob Pop, Valeria Ros, 'Hijo de la Luna (homenaje a Mecano)', Dulce Pontes o Ainhoa Arteta.