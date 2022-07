Cuatro primeros espadas para una sola ciudad en la misma noche

Juan Diego Flórez está considerado como uno de los mejores tenores del mundo. Gregory Porter es uno de los cantantes estrella en cualquier festival de jazz del planeta. Pet Shop Boys es leyenda dentro del pop electrónico y de baile desde hace décadas. María Pagés está considerada como una de las mejores coreógrafas y bailaoras flamencas en activo desde hace años. Los cuatro se dan cita este sábado, con sus respectivas actuaciones, en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad en la que sobreoferta de espectáculos musicales y escénicos ha tocado techo este sábado de julio.

A nivel mediático, el sector guarda silencio, pero en privado todos reconocen que el verano de espectáculos musicales y culturales de la capital grancanaria es un disparate, totalmente insostenible porque ni hay público ni dinero entre gran parte de la ciudadanía para hacer frente a una oferta propia de Madrid, Barcelona u otras grandes capitales. Incluso, en estos momentos, donde la venta de entradas en los teatros y espacios musicales de toda Europa se ha frenado desde la Semana Santa, ni siquiera en las grandes urbes seguramente sería sostenible una oferta con cuatro estrellas de este calibre el mismo día.

Los productores, ni siquiera los que se han embarcado en algunos de estos proyectos, hablan en público de la situación por miedo a herir sensibilidades en las administraciones públicas que han invertido en sus respectivas apuestas. Entidades públicas que, por cierto, miran para otro lado y transitan cada una a su aire, sin política cultural a corto, medio o largo plazo, al menos en los estratos más bajos de la Administración.

'Pinchazos'

La situación no es nueva, pero tras la llegada de la 'vieja normalidad' tras la fase más dura de la pandemia de la covid-19 se ha llegado a un nivel preocupante en la capital grancanaria. Un enclave en el que antes de este sábado ya se han producido 'pinchazos' de asistencia de espectadores importantes y desde sector avanzan que «los que se avecinan van a ser muy gordos», con la mirada puesta en lo que resta del verano.

En su momento, el ciclo Jazz Otoño nació cuando en un mismo fin de semana en distintos espacios escénicos de la capital grancanaria confluyeron varios conciertos de este estilo musical. A partir de ahí, se generó una coordinación que es un oasis en medio del desierto. Los teatros Cuyás y Guiniguada, los dos espacios de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, y el Paraninfo de la ULPGC coordinan sus agendas y no se 'pisan' con la oferta jazzística previa al invierno.

Pet Shop Boys, durante su concierto, el jueves, en Puerto de la Cruz. / c7

Neil Tennat y Chris Lowe

El Gran Canaria Arena será el escenario que pondrá a prueba este sábado, a partir de las 21.00 horas, el poder de convocatoria de Neil Tennat y Chris Lowe, integrantes del legendario dúo británico Pet Shop Boys.

Se estrenan en el archipiélago dentro de la gira 'Dreamworld' y aterrizan en Gran Canaria tras tocar el jueves en Puerto de la Cruz, en Tenerife, ante unas 3.000 personas, según la organización. Esta noche se desvelará la incógnita de cuántas almas bailan y corean canciones tan icónicas como 'Go West', 'Always on my mind' o 'It's a Sin', entre otras.

Gregory Porter. / erik umphrey

Gregory Porter

El cantante norteamericano Gregory Porter también se estrena en las islas esta noche, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Cuyás, dentro del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. Su poderosa y envolvente voz cautiva a los fieles del jazz y capta para la causa a los neófitos. 'Liquid Spirit', 'Dry Bones', 'Smile' o 'Hey Laura' son algunos de los temas emblemáticos de este gran admirador de Nat King Cole.

Juan Diego Flórez

El tenor peruano Juan Diego Flórez regresa a Gran Canaria para protagonizar, a partir de las 20.30 horas, una velada lírica en los jardines del Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel. Este habitual de la programación de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) y del Festival de Música de Canarias cantará junto a la orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por Christopher Franklin.

Flórez abordará junto a 56 músicos una selección de arias y canciones de Rossini, Donizetti, Verdi, Offenbach, Massenet, Leoncavallo, Pablo Sorozábal y Federico Moreno Torroba, entre otros.

María Pagés, de azul, durante uno de sus montajes. / c7

María Pagés

Por su parte María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022, presenta este sábado y mañana domingo, a partir de las 20.00 horas, su espectáculo 'De Scheherezade', en el Teatro Pérez Galdós y dentro del Mapas Fest.

«Esta pieza de María Pagés y El Arbi El Harti relata en doce coreografías, con trece bailaoras, una aventura que sugiere los hilos que tejen la poliédrica esencia femenina. En ella, una mujer (María Pagés), que es todas las mujeres, comparte con el público sus conocimientos, contradicciones, amores, desamores, fuerzas, fragilidades, inseguridades, insatisfacciones y soledades», avanzan los organizadores.

Y gratis... Mariela Condo

La guinda a este sábado súperpoblado de oferta de espectáculos culturales en la capital grancanaria la pone el concierto de la cantante ecuatoriana Mariela Condo en Miller, en el parque de Santa Catalina. Organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la entrada es gratuita, marca de la casa.