Eva Cruz presenta este jueves su novela 'Veinte años de sol' en la Biblioteca Pública del Estado

La escritora Eva Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1973) presenta este jueves, a las 18.00 horas, en Biblioteca Pública del Estado de la capital grancanaria, su primera novela, 'Veinte años de Sol' (Alianza), dentro dentro del programa cultural denominado 'No Solo Libros'.

La filóloga, periodista y traductora debuta como novelista con una historia «contra la juventud y también contra la nostalgia».

Con una prosa concisa, evocadora, cargada de ironía y madurez, la autora irrumpe en el panorama literario con una reflexión que perdurará tras la última página de esta novela: ¿qué le pasa a tu primer amor cuando le caen encima veinte años? «Siempre estoy pensando en términos de tramas y personajes, desde siempre ha sido mi forma de entender el mundo. Tenía una historia ahí que me rondaba y me rondaba y se me juntaron las dos ideas, la de borrar un recuerdo y la relación entre dos amigas», explica Cruz sobre el origen de esta obra, que «busca deliberadamente la contradicción».

Eva Cruz.

«Casi todos nuestros pensamientos son impuros, nuestras opiniones verdaderas cambian y se matizan de un interlocutor a otro, de un momento a otro», añade.

Sinopsis

Sol, la protagonista de la historia escrita por Eva Cruz, construye recuerdos y vive dentro de ellos como si fueran una casa.

Los demás personajes principales orbitan a su alrededor hasta que un acontecimiento, el inicio del aterrador periplo hospitalario de su padre, Eduardo Zarza, pone patas arriba su vida y la de su estrecho círculo de confianza.

En ese momento, es cuando surge la necesidad de preguntarse hasta qué punto definen lo que somos nuestros amores, nuestras memorias o lealtades.