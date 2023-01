Muere David Crosby, exguitarrista de los míticos The Byrds, a los 81 años Considerado una figura clave en la música estadounidense de las décadas de los 60 y los 70, el consumo de drogas le llevó a prisión

David Crosby, exguitarrista de la mítica banda de folk rock The Byrds, así como de Crosby, Stills, Nash & Young, ha muerto este jueves a los 81 años tras una «larga» enfermedad. Así lo ha informado su esposa en un comunicado a 'Variety'. Se le considera una figura clave en la música estadounidense durante la década de los 60 y los 70, aunque su carrera se vio afectada por el consumo de drogas que incluso le llevó a prisión.

«Estaba rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos», ha explicado en su nota. Asimismo, ha añadido que «su legado seguirá vivo a través de su música legendaria».

Con sus compañeros de banda Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman y Michael Clarke, Crosby sentó las bases para que triunfase el folk-rock de Los Ángeles durante los años 60. Y lo hizo en la legendaria formación musical The Byrds. Como reconocimiento a su carrera e importancia en la profesión se le incluiría años después en el prestigioso del Rock and Roll Hall of Fame.

El músico también formó parte de un grupo de rock integrado por Stephen Stills y Graham Nash. Posteriormente se les uniría el cantautor Neil Young como cuarto integrante, añadiendo así su apellido a la formación.