Cristina Valido denuncia en Madrid «la discriminación» a los artistas canarios Ernest Urtasun dice que hay medidas en distintos planes de ayudas para «corregir» los estragos de la insularidad para los creadores isleños

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, su intermediación en el Consejo de Ministros para acabar con las «situaciones de discriminación» que sufren los artistas canarios. En su pregunta durante la sesión de control al Gobierno, Valido se ha referido a los altos costes que deben enfrentar los creadores del Archipiélago para exportar su trabajo fuera de las islas y a la falta de exposición a los artistas canarios en las sedes del Instituto Cervantes, por lo que ha reclamado un trato igualitario respecto al resto del Estado.

Cristina Valido ha comenzado su intervención aludiendo a una serie de respuestas desde el Ministerio de Cultura en las que se ha negado un trato injusto hacia los creadores canarios, por lo que le ha preguntado a Urtasun si cree que «tal y como me ha contestado su Ministerio, los artistas canarios no sufren situaciones de discriminación y que cuentan con las mismas oportunidades que los creadores del territorio peninsular».

Valido ha aprovechado la «mano tendida» ofrecida por el ministro de Cultura en su respuesta a esta primera pregunta para brindar dos ejemplos de la marginación sufrida por los artistas canarios y que requieren de intermediación por parte del Ejecutivo central.

Las propuestas del Ministerio

En esa primera respuesta, el ministro ha apuntado que en las últimas ayudas del Inaem al teatro y el circo se han incluido unas medidas «para corregir» los problemas de la insularidad con un «incremento de hasta el 25%» para los proyectos de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. «Seis proyectos canarios se han beneficiado de esta ayuda con un total de 141.000 euros», dijo Urtasun.

También apuntó que el proyecto Platea, que facilita la movilidad de los montajes por el territorio nacional, ha incluido un apartado para que «las compañías canarias no se vean penalizadas». Lo mismo, dijo, sucede con las ayudas al sector audiovisual que gestiona el ICAA.

La parlamentaria de CC dice que los artistas de las islas no son programados en las 85 sedes del Instituto Cervantes

Así, la portavoz de Coalición Canaria se ha referido al caso del Instituto Cervantes, en el que según Valido los artistas de las islas «no son programados» en ninguna de las 85 sedes con las que cuenta en cinco continentes. «Además», ha profundizado, «cuando llegan a cualquiera de esas ciudades por sus propios medios, no disponen ni de la posibilidad de contactar, ni de apoyo, ni de colaboración».

A este respecto, Urtasun ha afirmado no tener «ningún problema para ver esta cuestión» con el director de la institución y se ha mostrado «convencido de que podemos dar mayor proyección a los artistas canarios, si fuera necesario, en la red del Instituto Cervantes».

La diputada nacionalista canaria ha hablado también sobre los altos costes que deben enfrentar los creadores culturales del Archipiélago para exportar su obra fuera de las islas. «¿Cuántos miles de euros cree usted que debe tener un artista canario en el bolsillo para sacar su obra de las islas?», le ha preguntado directamente a Urtasun.

Valido ha detallado que los artistas locales deben «enfrentar aduanas, seguros y costes de transporte» para estar «en el mismo punto de partida que cualquier otro artista de cualquier otra comunidad autónoma». «Esto hace imposible para gente sin recursos poder difundir su obra», ha lamentado.