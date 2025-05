Cristina Guirao: «La relación afectiva e intelectual entre Arendt y Heidegger fue totalmente asimétrica»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 6 de mayo 2025, 11:17 Comenta Compartir

La profesora titular de Sociología en la Universidad de Murcia y catedrática de Filosofía en excedencia, Cristina Guirao Mirón, imparte el día 7 de mayo a las 19.00 horas en la Casa Museo León y Castillo de Telde, una conferencia en la que hablará de la peculiar relación sentimental y vital que unió a dos de los intelectuales contemporáneos europeos de referencia del pasado siglo, Hannah Arendt y Martin Heidegger.

La intervención de Guiaro se incluye dentro del programa del ciclo de conferencias denominado 'Genios… ¿y genias', que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario a través de su Servicio de Museos, con la colaboración de la Asociación Clásicas y Modernas.

Guirao (1964), especialista en sociología de la cultura y del arte y en pensamiento feminista contemporáneo, a buen seguro se inclinó por la elección de ambos personajes debido a su formación filosófica. «Creo que es una de las parejas más curiosas de analizar pues, aunque el contexto social y el tiempo histórico que les tocó vivir, así como los roles que cada uno interpretaron, Heidegger comprometido con el partido nazi y Arendt refugiada judía, debería haberlos separado para siempre.

Sin embargo, no fue así», señala la profesora murciana del máster de Género e Igualdad de la universidad de la capital de su región. «Las desavenencias en el pensamiento de ambos, sin embargo, no impidieron su particular relación personal, un vínculo que llegó a trascender la camaradería intelectual».

Admiración intelectual de Arendt hacia Heidegger

Guirao estima que, desde la perspectiva de género, la desigualdad de poder entre Arendt y Heidegger en el momento en que se conocen, es «absoluta. Ella tiene 18 años y es su alumna. Y Heidegger tiene 35. Para ella, él es su primer amor y Heidegger está casado y tiene dos hijos. Hablamos de una relación totalmente asimétrica. Esta circunstancia es el tema capital de esta relación afectiva e intelectual entre ambos. Hubo mucha admiración intelectual de Arendt hacia Heidegger, por supuesto nunca correspondida, tal vez también dependencia emocional de aquel primer amor», explica la conferenciante.

«Arendt se liberó, muy al final de su vida intelectual, de la tutela de Heidegger. De hecho, cuando publica su segunda gran obra, 'La condición humana', piensa en dedicarle el libro. Para Arendt el pensamiento heideggeriano continúa siendo el leitmotiv de su propia producción intelectual, aunque obviamente tienen intereses intelectuales completamente diferentes.

Hannah Arendt es una pensadora social, dispuesta a pensar los problemas de su propio tiempo: los totalitarismos, los refugiados, el problema del mal… Heidegger es un filósofo interesado en cuestiones ontológicas (el ser)», agrega la también directora del seminario 'Pensamiento y cultura' y de la revista 'Desde los márgenes', que edita la Asociación Clásicas y Modernas de la cual es también secretaria general.

Vinculación con el nazismo

Cristina Guirao opina que existen aspectos del pensamiento de Arendt en los que puede detectarse rupturas conscientes con las ideas de Heidegger, especialmente tras su vinculación con el nazismo. «Tras la vinculación de Heidegger con el nazismo hay una separación evidente, realmente hasta los años 50 que ha acabado la guerra, Heidegger ha sido apartado de la universidad y le han prohibido dar clases y Arendt no contacta con él. Sin duda, Arendt piensa y dialoga contra Heidegger. Su concepto de natalidad y su manera de entender la condición humana, por ejemplo, es el contrapunto al dasein y al ser arrojado al mundo de la filosofía heideggeriana».

¿Pero qué aporta la historia entre Arendt y Heidegger al debate contemporáneo sobre la separación entre obra y autor, especialmente cuando hay implicaciones éticas o políticas? Para Guirao «es difícil juzgar toda la obra de un autor por un solo acontecimiento. En algunos aspectos, el pensamiento de Heidegger se rehabilitó de esta 'mala decisión'. Es curioso, porque no ocurrió lo mismo con el de Arendt, que quedó marcada para siempre por la experiencia de ser judía. Pasar por un campo de concentración y convertirse en una paria consciente, sin derecho a tener derechos. Esto marcó su biografía intelectual profundamente. Pero es que hay formas de estar en el mundo ejemplares. La de Arendt lo fue, de Heidegger no se puede decir lo mismo».

La profesora que es autora de los ensayos 'Crónicas a contrapelo' (2022) y 'Transgresoras, una historia cultural de las mujeres' (2024), estima que es importante que se desarrollen ciclos como del que participa que denuncien la invisibilización de las mujeres en la historia de las ideas. «En todas las parejas abordadas en el programa se produce la subalternización de la mujer y de su producción intelectual respecto del hombre», asevera. «Cada vez más estamos cuestionando el canon que han dejado fuera las contribuciones de las mujeres a la cultura y la dominación cultural masculina que esconde el canon hetero-patriarcal», concluye la profesora.