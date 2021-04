Cristina Andreu: «Tras la agresión tuve miedo de volver a salir a la calle, es difícil de encajar»

«¿Cómo me puede odiar tanto alguien al que no conozco para pegarme delante de todo el mundo?»

Cristina Andreu asegura que desde un punto de vista racional no puede entender lo sucedido. «Que un hombre le pegue a una mujer que está sentada... y que ella, que está con una asociación en favor de la igualdad y en teoría feminista, actúe así, es aún más sorprendente. No lo puedo entender. No hay ninguna explicación. ¿Cómo me puede odiar tanto alguien al que no conozco para pegarme delante de todo el mundo? Me dio miedo tras pensar que, si actuaba así con testigos y con cámaras... si me encuentra en mitad de la calle no sé lo que me hace», se pregunta con pesar.

La integrante del jurado de la sección oficial de esta 20ª edición junto a Virginia Yagüe y Chelo Loureiro, confía en que su agresión no enturbie ni al festival ni a la imagen que se tiene de Gran Canaria en el exterior. «Lo que quiero decir es que no van a poder con nosotras. Vamos a seguir disfrutando del festival, de las películas y de la gente estupenda que hay en Canarias. Lo principal es seguir adelante. Esto no tiene que desviar la atención sobre lo importante, que es este maravilloso festival de cine. Hay que celebrar, y muchísimo, que se pueda acudir a ver las películas de manera presencial, por lo que quiero felicitar públicamente a Luis Miranda, el director del festival», subraya.

Ayer se proyectaron los dos primeros títulos de la sección que les toca valorar. «Hemos visto dos películas y nos han parecido estupendas. Si todas son iguales, nos costará elegir, pero eso también significará que disfrutaremos más», deja claro tras el posado de los distintos integrantes de los jurados de esta edición en el parque de Santa Catalina de la capital grancanaria, después de que culminaran los pases matutinos en los Cinesa del Centro Comercial El Muelle.