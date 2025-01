«Creo que mi padre no se detuvo con Gisèle»

Antonio Paniagua Madrid Lunes, 27 de enero 2025, 13:08 Comenta Compartir

Caroline Darian, la hija del depredador sexual que drogó durante años a su esposa para que medio centenar de hombres la violaran, no alberga dudas de que su madre no fue la única víctima de los ultrajes perpetrados. «No tengo ninguna duda de las veleidades de Dominique. Creo que no se detuvo con Gisèle», asegura Darian, que este lunes ofreció una rueda de prensa por vía telemática para presentar su libro 'Y dejé de llamarte papá' (Seix Barral), que acaba de ser publicado en España. Su relato es un amargo testimonio en el que cuenta el proceso de duelo, que aún continúa, al descubrir que su padre llevaba una doble vida: por un lado, ejemplar padre de familia, y por otro, un violador contumaz.

Darian no tiene certeza de que su padre la haya violado y mantenido en un estado de letargo con ansiolíticos, como hizo con su madre, aunque sospecha lo peor. «No sé cómo puedo iniciar otro proceso. En la medida en que él no ha querido responder a mis preguntas durante el juicio, me quedo con mis dudas e incertidumbres. No tengo una prueba tangible que pueda presentar», alegó Caroline Darian, quien se congratula de la condena de 20 años a la que fue sentenciado su padre, la pena máxima posible. Sin embargo, expresa su desazón por la sentencia de los otros 51 acusados que comparecieron en el proceso. «Lo que les ha caído está muy por debajo de lo que pedía la Fiscalía. Diecisiete de ellos han apelado, lo que les hace presumiblemente inocentes», afirmó.

La policía halló en la casa de su padre decenas de miles de fotografías, vídeos y conversaciones que demostraban que, durante al menos diez años, Dominique Pelicot drogó a su esposa de manera sistemática para que desconocidos, a quienes seleccionaba en una web de citas, acudieran a su domicilio a violarla mientras él se encargaba de grabarlo todo. Pese a todas las evidencias, Dominique Pelicot negó obstinadamente los hechos. «Está tan dividido en su personalidad que admitir la verdad en su totalidad es algo que le resulta imposible».

«Vergüenza»

La víctima principal, Gisèle Pelicot, decidió que el juicio se celebrara con las puertas abiertas a la prensa, para que, como dice Caroline en una frase que se ha hecho célebre, «la vergüenza cambiara de bando». Esta reflexión surgió cuando se percató de la humillación que suponía llevar el apellido del verdugo y de la víctima. «Es una fórmula que habla e interpela a mucha gente, especialmente a las víctimas de violencia sexual, que son las que la mayor parte del tiempo tienen miedo de afrontar la situación y decir las cosas. No les corresponde a las víctimas llevar la carga de la vergüenza en sus espaldas».

Gisèle, una mujer de 72 años que ha soportado el juicio con un estoicismo ejemplar, se ha convertido en un ícono de la lucha contra la violencia sexual. Ahora, Caroline Darian está inmersa en un proceso terapéutico para aliviar su sufrimiento y ha decidido que su hijo sepa toda la verdad sobre su abuelo. «Mi hijo está con una terapeuta desde hace tres años y hoy está bien. Ahora tiene diez años, va al colegio y sabe que su abuelo ha hecho cosas muy graves y que acabará su vida en la cárcel», explica Caroline, quien considera que no ocultar lo ocurrido a un niño forma «parte también del proceso de sanación».