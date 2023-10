«Hay una conexión directa entre cómo se canta el folclore canario y la ópera»

Borja Quiza será Martín en 'El barbero de Sevilla', el cierre de una nueva temporada de Zarzuela, y ya van 31, en Las Palmas de Gran Canaria. El reputado barítono gallego es uno de los nombres con mayor prestigio del mundo lírico nacional y asegura que la capital ocupa un destacado lugar en las coordenadas del panorama actual.

«Canarias es una factoría de cantantes maravillosa. Alfredo Kraus es el máximo exponente pero no es el único. De María Orán a los actuales Jorge de León, Celso Albelo, Pancho Corujo... Son muchos. Evidentemente hay una conexión directa, que he podido comprender porque tengo muchos amigos cantantes canarios, entre cómo se canta el folclore canario con la ópera. Y por eso hay tantos cantantes de aquí, que es un sitio con muchísima tradición. Concretamente Las Palmas de Gran Canaria que tiene unas temporadas de ópera y zarzuela que le sitúa en el mapa mundial de la lírica», indica.

La cita final de la temporada de zarzuela será este sábado en el Teatro Cuyás. Un encuentro con un libreto clásico, una comedia en la que se intenta interpretar la mítica ópera de Rossini en medio de una catarata de situaciones surrealistas. José Luis Gago firma la dirección de escena, con Rafael Sánchez Araña, que dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al mando de lo musical con la escenografía de Carlos Santos y un elenco, en el que además de Quiza, se encuentran Abenauara Graffigna (Elena), Fernando Campero (Bataglia), José Luis Gago (Don Nicolás), Silvia Pileño (La Roldán), Alicia Ramos (Doña Casimira), Alberto Aliaga (Sánchez), Víctor Batista Falcón (López) y Tanausú Díaz García (Pérez).

Quiza es una figura bregada y con un currículo inabarcable pese a su juventud. Esa experiencia y su talento le otorgan una reputación inmejorable en el contexto musical en el que se mueve. Pero a pesar de ello sigue encarando cada reto artístico con una ilusión también inabarcable. «Yo he cantado muchas veces la ópera pero esta zarzuela no es tan habitual hacerla. Por eso es un gusto poder cantarla, porque es muy divertida. Esta zarzuela es una comedia clásica española que sin grandes complejidades, y utilizando muchos chistes musicales con fragmentos de la propia ópera, no tiene más pretensión que hacérselo pasar muy bien al público», señaló.

Retos

El cantante de Ortigueira se ha enfrentado a infinidad desafíos a lo largo de su trayectoria artística, con los mejores maestros y en los escenarios más icónicos. Pero a pesar de ello sigue enfrentándose con mucho respeto a cada actuación. «Lo que tiene la zarzuela que no tiene la ópera es que tiene más texto hablado, lo que le da un nivel de exigencia mayor en la parte actoral y en la fatiga bocal, porque aunque parezca que no hablar mucho también cansa. Hay que saber gestionar bien las energías» dice.

Este barbero de Sevilla tiene otro pico que escalar para sus interpretes. La comedia. El chiste musical y el encaje entre el público, necesario para que fluya la química. «Es muy importante percibir desde el escenario que la gente conecta con la obra, que se divierte con los chistes. Eso se percibe arriba por parte de los artistas y si vemos que la gente lo está pasando bien la energía del escenario crece, Nos retroalimentamos con la reacción del público», señala.

En ese sentido señala que «lo acústico tiene un poder mayor. La idea de tanta gente haciendo música, por decirlo de alguna manera, en analógico como puede ser 40 personas de orquesta, coros, cantantes, y haciendo algo único e irrepetible porque cada función es diferente, lo hace especial. Mucho más auténtico que algo grabado e hiperretocado, que tiene también su interés pero me parece incomparable. Hoy en día tenemos muchos estímulos pero se nos olvida que existen emociones profundas y que el teatro lírico es uno de los sitios donde pueden vivirse».

