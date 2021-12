Concha Velasco se despide de sus paisanos en Valladolid

Concha Velasco se baja de los escenarios de Valladolid. La actriz vallisoletana, de 81 años, lo anunció tras actuar por última vez en la obra 'La habitación de Marí' -escrita por su hijo, Manuel Velasco-, en Valladolid, su ciudad natal. Los espectadores que acudieron el domingo a la actuación en el Teatro Calderón de la capital castellana se vieron sorprendidos por el anuncio de la actriz.

«Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Como sé que hoy es la última representación que voy a hacer en teatro, porque mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras teatrales... se me ha pasado (por la cabeza) todo lo que me ha pasado en mi tierra, en Valladolid, porque siempre se me ha querido mucho», indicó.

Concha Velasco cerró su última función de 'La habitación de María' en Valladolid con el aplauso del público y el ramo de flores que le entregó Ana Redondo, concejala de Cultura de Valladolid.

Concha Velasco, durante su actuación.

Problemas económicos

Velasco vivió los meses de pandemia atendida por sus hijos. En el escenario aludió ayer a los rumores surgidos por una declaración suya sobre que necesitaba vender una cubertería para pagar la compra de la farmacia. No desmintió ni abundó en ello, sino que reconoció no tener el cuerpo para viajar y aunque debe ir al médico por otras razones, su cabeza está bien.