Las compositoras que «soñaron a lo grande»

La temporada de conciertos escolares y en familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) abre sus puertas a las creaciones de cinco compositoras, gracias a un recorrido musical que va desde el Barroco hasta la actualidad.

'Yo, compositora', que arranca a las 11.30 horas de este sábado, en la sala Gabriel Rodó de la sede de la OFGC, en la plaza de la Música, se desarrolla en torno a Maria Margherita Grimani, Marianne von Martinez, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade y la joven grancanaria en activo Celia Rivero.

«A la hora de seleccionarlas, hemos apostado por compositoras que crearon piezas para orquestas. Era raro, ya que al no tener posibilidades de una gran proyección componían generalmente para piano, cuartetos y agrupaciones musicales de pequeño formato. Componer para una orquesta sinfónica era soñar a lo grande para estas mujeres. Por eso entendemos que este es el primero de muchos conciertos en los que queremos seguir recuperando, revitalizando y visibilizando a unas compositoras a las que, en distintos momentos históricos y circunstancias, su patrimonio musical no fue tratado igual que el que lleva firma masculina», apunta la grancanaria Gemma Quintana, responsable del texto y de la dirección escénica de 'Yo, compositora'.

Desgrana el contenido de este espectáculo, que va un paso más allá de un simple concierto narrado. «Empezamos con música de Maria Margherita Grimani, que fue una compositora del barroco muy desconocida. No sabemos ni siquiera a qué familia Grimani de Venecia perteneció. Se han recuperado tres obras suyas y se tocará la 'Sinfonía de Pallade e Marte' de una autora que estuvo en la corte y que componía para los poderosos. Seguimos con la 'Sinfonía en Do mayor' de Marianne von Martinez. Es una compositora más conocida, que dedicó toda su vida a la música mientras vivía en Viena. Se trata de una obra con música muy alegre, con un espíritu profundo y para venirse arriba. La tercera es Fanny Mendelssohn, hermana de Félix. Se tocará la 'Obertura en Do mayor'. Al contrario que su hermano, sus composiciones fueron para la intimidad, para celebraciones familiares. Compuso muchísimo y esta es la pieza más grande del programa», explica.

Gemma Quintana. / c7

El concierto se completa con 'Preludio de Callirhoë, Suite op. 37', de Cécile Chaminade. «Es una compositora de finales del XIX y principios del XX. Fue voluntaria al frente durante la I Guerra Mundial. Ella sí que tuvo mucho éxito, fue muy reconocida, contó con un perfume propio y hasta fue portada de revistas. Pudo vivir del arte», asegura Quintana. Completa el repertorio 'A Diamond's Roots', pieza que la joven grancanaria Celia Rivero compuso para su fin de máster en Berklee. Una obra inspirada en los paisajes de la cumbre de su isla natal.

El montaje, de una hora de duración y con casi media hora de música en directo con la OFGC, está protagonizado por Clara. «Es una compositora, una señora de cuarenta y pico años, que vive de esto y que compone para cine y videojuegos. Nos cuenta lo que es ser compositora. Para hacerlo necesita hablar de lo que estas otras compositoras hicieron y que la inspiraron cuando estudiaba. Ella ha llegado a un sitio para recoger un lector de cds y cuenta con su carpeta de dibujos, porque va camino de la clase de su hija, de 9 años, para explicarle a sus compañeros en qué consiste su oficio», avanza Gemma Quintana sobre la sinopsis.

La actriz Lola Cordero da vida a este personaje. «Lo más complicado para mí ha sido aprenderme las fechas y los detalles de la época de las compositoras. Hago guiños actuales al público para que conecten, hablando de Harry Potter y de 'Trending Topics'», explica la actriz que tiene una larga experiencia de enfrentarse a un público de corta edad. «Fui payaso hospitalario durante diez años», recuerda.

Isabel Rubio dirige a la OFGC durante 'Yo, compositora', que cuenta con ilustraciones de Patricia Ramírez durante su desarrollo y con una guía didáctica firmada por Tania Rodríguez.