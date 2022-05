Comienza la 34ª edición de la Feria del Libro en San Telmo

Queda inaugurada la 34ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que este año regresó al parque de San Telmo -del 25 al 30 de mayo- y que tiene como protagonista a José Saramago, en homenaje al centenario del Premio Nobel portugués.

El periodista y escritor Marías Prats y Ricardo Viel, editor del libro «Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico» dieron inicio a esta edición que este año acogerá más de 200 presentaciones de autores, la mayor en su historia.

«Aún me queda grande la palabra escritor. Pero es verdad que me he enamorado de este oficio. Le tengo un profundo respeto y admiración», dijo Prats durante la presentación de la jornada, en la que dio a conocer las claves de su nuevo libro 'El futuro que olvidaste'.

La mayor cita literaria de las islas contará con cinco espacios, Carpa #Saramagomola, Juvenil, Infantil, Sesión Continua, y los ciclos Medio Ambiente, Letras africanas y Literatura con Orgullo, que tendrán lugar en el emblemático parque cpaitalino y en el salón de actos de la Biblioteca Pública.

La organización de la Feria apuesta este año por una edición más comercial, igualitaria, digital, sostenible, inclusiva y presencial, que por primera vez retransmitirá los encuentros con los escritores por streaming.

- Miércoles 25 de mayo

Programación adulta:

El Director de Comunicación de la Fundación José Saramago, Ricardo Viel, presentará este miércoles a partir de las 17.00 horas, dentro del ciclo Saramago, la obra inédita «Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico». También hablará sobre su primera novela, en la Carpa Saramago, el presentador Matías Prats, quien dará a conocer las claves de 'El futuro que olvidaste'.

A las 18.00 horas, el presentador, monologuista, y guionista, Ángel Martín, presentará en la Carpa de #Saramagomola, su libro 'Por si las voces vuelven'. En esta obra, Martín hace un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero.

El primer día contará también con las presentaciones en la carpa de Sesión Continua de Pedro Conde Luque, Sandro Doreste, Agustín Millares Cantero, Mayte Pozo, Leonardo Reyes y Antonio Arroyo

Programación juvenil:

La modelo y tertuliana de televisión, Tamara Gorro, será la gran protagonista de la Carpa Juvenil que inaugurará la jornada a las 19.00 horas cuando presente y firme su último libro 'Cuando el corazón llora'.

La Feria acoge en su primera jornada, además, la presentación de los trabajos de los ganadores del Primer Premio de Narrativa Joven de El Museo Canario, María Perera Morales con 'Anhelo', y Julio Hernández Abreu con 'Taoro'. Asimismo, los jóvenes podrán participar, también, en el Animódromo en un taller para aprender a bailar K-Pop.

Cuentacuentos y títeres, en la programación infantil

En la primera jornada, los más pequeños podrán disfrutar de las presentaciones de María Gabriela Díaz Gronlier, quien acercará a los pequeños las aventuras recogidas en 'El sombrerero de Triana'.

Además de ella, Juan Carlos Saavedra dará a conocer su último libro 'A la sombra del héroe' en la Carpa Infantil, y Juan Antonio González deleitará a los pequeños con Cuentos desde el cole (Narración oral).

La famosa escritora gallega, Paula Carballeira, trae a esta edición sus dos últimas obras, 'Cuentos para leer por la noche' y 'Un fantasma en la isla'.

En el nuevo espacio de actividades que se desarollarán en el exterior del Parque de San Telmo (zona césped), denominado Animódromo, los niños y niñas disfrutarán de las narraciones improvisadas de Impro Canarias Compañía y de los títeres La buja Kai (Titiriclown compañía).

Biblioteca del Estado

La jornada inaugural en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) contará con la presencia a las 17.00 h, dentro del Ciclo de Medio Ambiente, del licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social, Miguel Pajares, quien es también miembro investigador del Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social, adscrito al Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. En esta ocasión, el escritor hablará sobre su libro 'Refugiados climáticos. Un gran reto del siglo XXI', en el que aborda las consecuencias que tiene el éxodo para el cambio climático.

Por su parte, dentro del ciclo Letras Africanas, el cantante y compositor Khaly Thioune, presentará su libro 'Yakar Esperanza', una historia de migraciones, de convivencia, de sueños y de dificultades que se personalizan en la figura del escritor, artista polifacético senegalés que lleva 20 años trabajando en el campo de la interculturalidad a través del arte en España.

Por último, abrirá el ciclo de Literatura con Orgullo la periodista Andrea Momoitio, quien hablará sobre su libro «Lunática», una historia de investigación en el que la autora trata de esclarecer las causas de la muerte en 1977 de María Isabel Gutiérrez Velasco.