'Y ahora qué…': una comedia sobre segundas oportunidades y la vida después de los 50 El autor y director de la obra, Fabián Lomo, reflexiona sobre maternidad tardía, mandatos sociales y el equilibrio entre humor y drama en el escenario | La obra se estrena este 4 de octubre en el Auditorio de Teror

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 23:11 Compartir

El ideólogo y director, Fabián Lomo, explica que la inspiración para escribir la obra surgió de su interés por tratar «problemáticas de gente de mi edad y de temas actuales». El estreno es el sábado 4 de octubre en el Auditorio de Teror, con un elenco destacado: Hermi Orihuela, Miguel Ángel Maciel y Alexia Alvarado.

En una sociedad donde la natalidad es baja y la esperanza de vida se ha alargado, la obra se plantea qué ocurriría si «una pareja que roza los cincuenta y tiene la vida resuelta recibiera la llegada de un bebé»

La pieza combina drama y comedia, un equilibrio que el autor reconoce haber encontrado al «tomarse con humor el drama». En su opinión, el público suele reaccionar con risas ante situaciones con las que se siente identificado: «La obra es una válvula de escape y la risa, la reacción más humana ante el vértigo». Uno de los ejes del texto es la maternidad y paternidad en edades tardías y el peso de los mandatos sociales. En ese sentido, defiende que «siempre tenemos la libertad de elegir, independientemente de la edad, de los mandatos sociales o del género».

Para él, una segunda oportunidad representa la posibilidad de «corregir lo que tal vez hicimos mal en el pasado y afrontar el futuro con sabiduría y experiencia». El montaje también ha supuesto para el dramaturgo dirigir su propio texto, un proceso que considera natural: «Escribir y dirigir son dos fases del mismo proceso creativo». Asegura que suele escribir pensando en actores concretos, por lo que la puesta en escena comienza a materializarse desde el principio.

Además, destaca que, al ser su texto, «durante los ensayos puede respirar, cambiar y encontrar su forma». Sobre el trabajo con el elenco, resalta que la creación de personajes es «el corazón del proyecto» y que su método de dirección se basa en la escucha y la complicidad con los actores: «Muchas veces descubren facetas que yo, desde la escritura, no había visto».

La obra incorpora elementos como títeres y objetos para adentrarse en un lenguaje no realista. En una de las escenas, explica, «se manipulan dos muñecos en una pesadilla de Mica», con un espacio escénico de formas redondeadas que simbolizan «el ciclo de la vida, los óvulos y el embarazo». El objetivo principal, sostiene, es que el público disfrute del espectáculo y también reflexione: «Que se vayan con un buen sabor de boca y que se permitan pensar que nunca es tarde para un '¿y ahora qué…?'». Una idea que resume con una frase que dice uno de los personajes: «La vida es una sorpresa».

Sobre los temas que conectan más con los espectadores, considera que «las dudas existenciales y los problemas de familia siempre nos identifican» y que, al sumarle un toque de comedia, «se asegura un buen rato en el teatro».

Finalmente, se refiere a la falta de medios y espacios de ensayo en Canarias como un problema de larga data que obliga a los creadores a ser más ingeniosos: «Nos obliga a ser más creativos, más flexibles y a optimizar cada minuto de ensayo. No es lo ideal, pero cualquier apoyo siempre es bienvenido para que el sector crezca».

Con esta obra Fabián Lomo ofrece una mirada fresca y honesta sobre la vida, las segundas oportunidades y los dilemas cotidianos, combinando humor y emoción para conectar con el espectador. Como resume el propio dramaturgo a través de sus personajes: «La vida es una sorpresa», y nunca es tarde para preguntarse a uno mismo con valentía y humor, «¿Y ahora qué…?».

Temas

Humor