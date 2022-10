El colectivo grancanario Gran Angular concluye su documental 'La Berma' en el FiSahara

La Asociación Cultural Canaria Gran Angular, radicada en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, estará presente un año más en el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara), cuya 12º edición concluyó ayer. La nueva edición del citado festival se desarrolla en la wilaya de Ausserd, en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

El FiSahara es uno de los pocos festivales de cine internacional en el mundo que se celebra en unos campamentos de refugiados y se dice del mismo que es el certamen al que concurren más estrellas, por aquello de que tiene lugar al aire libre por la noche en medio del desierto.

El mencionado colectivo grancanario aprovechará su presencia en el FiSahara para llevar a cabo la última fase del rodaje del documental de 90 minutos de duración titulado 'La Berma', del realizador canario Agustín Domínguez, que empezó a gestarse en el año 2020 en el marco de CreaDoc, un laboratorio de guiones impulsado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias, y que hasta la fecha ha venido rodándose en distintas fases en la zona del Sáhara Occidental.

La protagonista

Los seis miembros del colectivo Gran Angular -Borja Ramírez, Alex Vera, Ariadna Ramírez, Noemy Rodríguez, Pablo Ramírez y Agustín Domínguez- se desplazon al desierto argelino para entrevistarse con Youguiha Mohamed Embarek, protagonista del citado proyecto audiovisual documental que dirige Domínguez y coproduce Gran Angular.

La joven de poco más de treinta años Mohamed Embarek, después de licenciarse en Biología, se ha convertido en la primera mujer líder de una de las cinco brigadas de hombres y mujeres -civiles y militares-, de desminadores en la zona del Sáhara Occidental, que opera en los territorios liberados durante la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos, una de las zonas más minadas del mundo.

La Berma es la muralla de minas antipersonas operativa más larga del planeta con 2.720 kilómetros (la segunda con más longitud, solo por detrás de la Muralla China). Yuoguiha Mohamed es una joven refugiada saharaui en los campamentos de Tinduf, hija de padres exiliados.

Su historia

El documental de Agustín Domínguez pretende contar su historia personal: la peripecia humana de una joven refugiada que, después de graduarse en Biología por la Universidad de Argelia, regresó a los campamentos de Tinduf para instruirse como desminadora y poder trabajar para una ONG en La Berma, a lo largo de la cual todavía se esconden bajo la arena del desierto más de 10 millones de minas antipersonas y restos de explosivos.

Así llegó a convertirse en la primera mujer líder de una cuadrilla de mujeres y hombres, entre civiles y militares. Con el paso del tiempo, la joven se enamora y contrae matrimonio con Mata Mulana, un experimentado desminador. Tras quedar embarazada, decide abandonar su trabajo y viajar a España para dar allí a luz y obtener la nacionalidad española de su hija y la condición de apátrida para ella. Al lograrlo, decide regresar a los campamentos de refugiados para reencontrarse con su marido y su familia. El equipo del colectivo grancanario pretende ahora cerrar el círculo de su trabajo grabando a Youguiha Mohamed tras su regreso a los campamentos y acompañarla cuando tome una decisión trascendental para su futuro. La joven deberá decidir si se incorpora a su labor como desminadora a sabiendas de que puede dejar huérfana a su hija en cualquier momento, o por el contario opta por criarla y educarla en su jaima, junto a su familia.

El Colectivo Gran Angular, radicado a escasos 100 kilómetros del Sáhara Occidental, mantiene un vínculo notable con el pueblo saharaui. Según el director de 'La Berma' «actualmente se libra una guerra entre el Frente Polisario -representante del pueblo saharaui- y Marruecos, que no interesa ser mediatizada, porque lo que no se ve, no existe».