Cita en Maspalomas con la OFGC y Reinhold Friedrich

Reinhold Friedrich, uno de los solistas de trompeta más reputados de la actualidad y habitual de los escenarios y las orquestas más importantes, protagoniza de nuevo el próximo sábado, 22 de julio, a partir de las 20.00 horas, en ExpoMeloneras, el concierto de gala del 15º Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

«Reinhold Friedrich es una estrella para los trompetistas, como lo es Messi o Cristiano», puso como paralelismo futbolístico este martes Sebastián Gil, también trompetista, director de la Gran Canaria Big Band y responsable artístico de este festival en el sur de la isla.

Junto al germano Reinhold Friedrich, que ejerce como profesor en Karlsruhe, Hiroshima y ejerce como honorario en la Royal Academy de Londres, la OFGC afrontará el 'Concierto de trompeta' de Arutunian, una pieza emblemática del repertorio sinfónico para este instrumento como solista.

Durante su desarrollo, apuntó Sebastián Gil, el público asistirá a una música donde convive la música clásica con pinceladas del folclore «ruso y armenio».

De madurez

Tanto esta obra de Arutunian como la 'Sinfonía nº2' de Schumann, que completa el programa del sábado, estarán dirigidas por Tomàs Grau, responsable artístico titular de la Franz Schubert Filharmonia.

Grau apuntó ayer en la sede de la OFGC que esta sinfonía es «una obra de madurez» de Schumann, previa a «la 'Renana'» y que se caracteriza por ser especialmente «expresiva y melancólica».

Este director español se estrena al frente de la OFGC con este concierto de gala y tras día y medio de ensayos, apuntó que la formación isleña ha cumplido con sus expectativas. «Me habían hablado muy bien de la orquesta, personas como Iván Martín [pianista grancanario] y algunos 'concertinos'. Me he encontrado lo que esperaba, una orquesta muy atenta a los detalles, que es lo que me gusta. Porque eso es lo que genera que después se llegue al espectador y que se emocione», apuntó Tomàs Grau durante el descanso del ensayo matutino con la OFGC.

El público

Sebastián Gil destacó que el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas es una cita consolidada dentro de los especialistas y aficionados a este instrumento, tanto a nivel local, como nacional e internacional.

A los distintos conciertos, que se desarrollan desde el pasado 14 de julio y hasta el domingo, asiste, según Gil, un público muy variado. «Existe un binomio que nos gusta mucho con los extranjeros. Un 50% de los asistentes a los conciertos son de aquí y otro 50% de fuera», tanto de otras islas como de la península y del extranjero, subrayó sobre un evento que lleva diez ediciones en Maspalomas tras desarrollar otras cinco en Teror.

Para captar nuevos públicos, apuntó, se desarrolla un « festival joven en el Tablero», que cuenta con la participación de unos «20 niñas y niños», que una vez terminada las actividades previstas, «acuden con sus padres a ver los conciertos» de la programación de esta 15ª entrega.

La parte formativa para estudiantes de trompeta de todo el mundo es otro de los puntos fuerte de un festival que moviliza a personas de todos los rincones del mundo. Sebastián Gil se congratuló del hecho de que uno de los asistentes australianos en una de las ediciones pasadas entró a formar parte al año siguiente en la orquesta de Melbourne y que el ganador del año pasado es ya «trompeta tutti de la orquesta de Pamplona».

Programación variada

Sebastián Gil, director del festival, puso de manifiesto el hecho de que la trompeta es un instrumento con una presencia destacada en las orquestas sinfónicas y también en formaciones populares, como las bandas de música y los mariachis. De ahí que este evento que se desarrolla hasta el domingo en Maspalomas haya buscado mostrar en su programación la polivalencia de la trompeta.

Así, este miércoles, en ExpoMeloneras, a partir de las 20.00 horas, se desarrollará un concierto en torno a la trompeta colombiana, protagonizado por Ferney Lucero y Óscar Fernando Trujillo.

También hoy, a las 22.00 horas, David Pastor Quartet tocará en el Meloneras Jazz Club y al día siguiente la música de cámara para trompeta será la protagonista de la velada, a las 20.00 horas, en ExpoMeloneras.