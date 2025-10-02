El Círculo de Bellas Artes de Tenerife estrena su nuevo espacio expositivo 'La ventana' Se trata de una obra creada 'ex profeso' por el Premio Canarias Fernando Álamo

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife presenta este jueves, día 2 de octubre, a las 19.00, un nuevo medio o recurso para la exposición artística que es muy singular: el denominado La ventana. Espacio intervenido. Se trata de un lugar creado para albergar una obra de arte inédita que podrá ser vista en todo momento desde la transitada calle del Castillo, en el mismo centro urbano de Santa Cruz de Tenerife, justo en la fachada baja del edificio que es sede social de esta entidad cultural, en el número 43 de esa vía.

El acto oficial de inauguración de ese recurso expositivo contará con la presencia del primer artista que colocará ahí su obra plástica, Fernando Álamo; con el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares, y con el comisario o curador del proyecto artístico creado para la celebración del centenario de la reseñada entidad (1925 2025), el canario Octavio Zaya.

Esta iniciativa, que se inaugurará con una intervención realizada ex profeso por el prestigioso artista Fernando Álamo, tinerfeño afincado en Las Palmas de Gran Canaria y Premio Canarias de Bellas Artes en el año 2014, ha recibido el nombre de La ventana. Espacio intervenido. Es uno de los tres proyectos expositivos que componen el programa general concebido para celebrar el centenario del Círculo de Bellas Artes desde septiembre del año 2025 (los 100 años de existencia del Círculo se cumplieron el 7 de septiembre pasado) hasta julio de 2026. Con esta muestra, el Círculo suma tres exposiciones diferentes en sus instalaciones en este momento.

A la exhibición ya indicada se unen otras dos: Nudos y enredos 1/5, con obras de las artistas Teresa Arozena, Martín y Sicilia, Meneiba Lemes y Andrea Allgayer (muestra colectiva), y la selección individual de la joven Idaira del Castillo, con el título Sechium Edule con Agüita Guisada. Estas permanecerán abiertas al público hasta el 14 de noviembre de 2025, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00, de martes a sábado.

El proyecto que verá la luz este jueves, concebido y comisariado por Octavio Zaya, algo inusitado en España, habilita parte de la fachada del edificio sede del Círculo de Bellas Artes para crear un espacio experimental que asome la institución a la calle. La ventana ofrecerá, tras esta primera aportación artística de Álamo, obras únicas de otros creadores cada mes dentro del periodo indicado de casi un año, de manera que esa invitación tan peculiar al disfrute del arte desde la misma calle y las 24 horas del día sirva de reclamo o aliciente para el paseante de la concurrida calle del Castillo. La pieza de Fernando Álamo es una intervención con el título Jardín Domínguez y se podrá observar en La ventana desde el 2 de octubre al 3 de noviembre próximo, durante el periodo de un mes.

La ubicación de la institución cultural tinerfeña juega un papel primordial en el carácter, las responsabilidades y las obligaciones del Círculo de Bellas Artes para sus visitantes y el público en general. La bullente y energética calle del Castillo es un espacio urbano que acoge establecimientos y comercios y, como también ocurre con el resto del barrio, atrae tanto a ciudadanos locales como a turistas nacionales y extranjeros.

El artista y su obra 'Jardín Domínguez'

El tinerfeño Fernando Álamo explica en el folleto dedicado a su obra pictórica para La ventana que, «desde hace años, llevo acumulando multitud de pequeñas notas, recortes varios, recetas y fórmulas, fotografías de diversa índole, libros, revistas, periódicos y documentos de arte, postales, catálogos, trozos y fragmentos con las ideas, palabras y dibujos que voy anotando en diferentes cuadernos en mis idas al estudio. En este deambular sin tino -reconoce-, van apareciendo diferentes conceptos que a veces no tienen solución de continuidad y en otras ocasiones están perfectamente engranados como una máquina a plena potencia».

Fernando Álamo nace en 1952 en Santa Cruz de Tenerife, donde cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes (1970-1973). En 1972, realiza su segunda exposición individual en los sótanos del Castillo de Paso Alto, a la vez que se introduce en el mundo de la escenografía para diversos grupos de teatro y danza.

Su obra artística se ha mostrado desde entonces en multitud de salas, tanto de manera individual como en numerosísimas exposiciones colectivas, entre otras en la galería Santo Fícara de Florencia, galería Estampa de Madrid, Pascal Retelet de Bruselas, Andreas Bastian de Múnich, Jerusalem Artists House de Israel, Convento de San Francisco de Asís de La Habana, museo Sofía Imbert, museo Jacobo Borges de Caracas, Ape Gallery de Nueva York…

Esa actividad se completa con participaciones en ferias como Arco, ArtMadrid, Estampa, Arte Santander, Feria de Lisboa, Arteba de Buenos Aires, FIA de Caracas, Basilea, Arte Fiera de Bolonia, Bienal de Arte Africano en Dakar… y con muestras en galerías como Magda Lázaro, Bibli, Artizar, Manuel Ojeda, galería Vegueta, sala Attiir, Radach Novaro, sala Conca, Gabinete Literario, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, TEA, CAAM, Fundación La Caja de Canarias…

En el año 2010, Fernando Álamo es nombrado Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria. El Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación lo recibe en 2014.