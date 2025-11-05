El Círculo de Bellas Artes distingue a Helena Romero y Octavio Zaya por sus trayectorias artísticas El acto, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, rindió homenaje póstumo a la actriz y directora y reconoció la carrera del comisario de arte

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reconoce con la entrega de su principal distinción las trayectorias profesionales de Helena Romero, a título póstumo, y de Octavio Zaya.

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife celebró este jueves, 5 de noviembre, el acto de entrega de su Premio Círculo de Bellas Artes, la principal distinción que concede la entidad. En esta ocasión, el reconocimiento fue otorgado por partida doble: a Helena Romero, a título póstumo, por el galardón correspondiente a 2023, y a Octavio Zaya, comisario independiente y escritor de arte, por el de 2024.

Según explicó el Círculo de Bellas Artes, ambos premios «ponen en valor dos trayectorias fundamentales para la proyección de las artes y la cultura desde Canarias hacia el exterior». El acto, celebrado en la sede de la institución en la calle Castillo, reunió a representantes del mundo cultural y artístico, familiares, amigos y socios de la entidad, en un evento cargado de emotividad.

La distinción concedida a Helena Romero fue recogida por su hijo, Javier Monge, quien dedicó unas palabras al público en recuerdo de la directora de la compañía Helena Turbo Teatro. El homenaje incluyó una lectura teatralizada a cargo de Sigrid Ojel y Paco Monge, acompañada por la proyección de imágenes de la artista.

A continuación, el reconocimiento a Octavio Zaya fue introducido por Sergio Rubira, director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes, quien repasó los hitos de su dilatada carrera. Durante el acto se proyectó también un vídeo biográfico sobre el comisario y crítico canario, que agradeció personalmente el premio tras recibirlo.

Helena Romero fue una figura clave del teatro en Canarias, con una trayectoria que abarcó desde su labor docente en la Escuela de Actores de Canarias hasta su papel como fundadora y directora de Helena Turbo Teatro, compañía con más de treinta montajes y numerosos galardones, como el Premio Canarias Crea o el Festival Toledo Escena Abierta. Su vinculación con el Círculo de Bellas Artes fue constante, colaborando durante décadas en distintas juntas y actividades.

Por su parte, Octavio Zaya, nacido en Canarias y residente durante décadas en Estados Unidos, es una de las voces más destacadas del arte contemporáneo internacional. Ha comisariado exposiciones en instituciones como el Museo Reina Sofía, el Guggenheim de Nueva York o la Bienal de Venecia, y fue director de la revista Atlántica. Actualmente, ejerce como comisario del programa del Centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, que se desarrollará entre septiembre de 2025 y julio de 2026.

El presidente del Círculo, Pepe Valladares, abrió el acto destacando la importancia de «mantener vivo el compromiso de la entidad con las artes y con las personas que las hacen posibles». Según subrayó la organización, este doble reconocimiento «refuerza el papel del Círculo de Bellas Artes como referente cultural y espacio de encuentro para la creación artística en Canarias».

