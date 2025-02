Un vuelo de cine interdimensional despega desde El Sebadal

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de febrero 2025, 23:34 Comenta Compartir

Las sesiones matinales del Cine Victoria de La Isleta y el programa de Televisión Española 'La bola de cristal' tienen mucha culpa de la pasión por el cine del director grancanario Chedey Reyes. Un buen número de producciones de ciencia ficción y terror del cineasta norteamericano John Carpenter las disfrutó en las instalaciones de ese cine isletero desaparecido desde hace años. A pocos kilómetros de distancia de donde veía aquellos pases cuando era un adolescente rueda durante cuatro semanas su ópera primera como director de largometrajes, titulada 'La cosa en la niebla'.

Rodeado de instalaciones de casa de coches e industrias de todo tipo está 'volando' desde finales de enero el morro de un avión, en cuya cabina están los dos pilotos que protagonizan esta ficción. El set de rodaje se encuentra en una nave del polígono industrial de El Sebadal, donde se rodarán hasta el 21 de febrero todas las escenas de este filme, salvo unas que tendrán como localización la playa de El Confital, también en la capital grancanaria.

«La película es una oda a la serie B, al cine de John Carpenter, pero rodado de forma actual y moderna», explica Chedey Reyes en una pausa del rodaje, tras dirigir una escena con los actores Martín Garabal y Elena de Lara, que encabezan el elenco.

Los apasionados del cine del responsable de títulos como 'Asalto a la comisaría del distrito 13' (1973), 'La niebla' (1980), 'La cosa' (1982) y 'Golpe en la pequeña China' (1986) que tengan un buen ojo se toparán en 'La cosa en la niebla' con un buen número de guiños y tributos a todos los filmes de Carpenter en diferentes escenas, desvela Chedey Reyes.

El actor argentino y la actriz madrileña, que encarnan en esta ficción al veterano piloto de avión Ismael y a la copiloto en prácticas Daniela, respectivamente, dialogaban en la cabina del avión durante un vuelo en el que comienzan a sucederse acontecimientos interdimensionales y paranormales.

«Martín Garabal es un actor con bastante repercusión en Argentina. Buscábamos a alguien que fuera humorista y que quisiera dar el salto al cine. Encajó perfecto desde un principio. Juanjo Rodríguez Mascaró es el guionista. Tiene el podcast 'Titania' y la actriz Elena de Lara es la que hace los doblajes de la segunda temporada. Nos la sugirió y ha sido todo un acierto», reconoce Chedey Reyes sobre los protagonistas de un elenco que cuenta también con los actores canarios Carla Miranda y Pablo Padrón.

«Estamos muy contentos. Es un equipo chico, con gente de distintas edades porque los hay del Instituto del Cine junto a otros profesionales con mucha trayectoria. Se ha armado un equipo muy cálido, donde todos nos conocemos y que funciona muy bien», asegura Martín Garabal durante la pausa para almorzar y continuar por la tarde con el rodaje de 'La cosa en la niebla'.

El director Chedey Reyes y el actor Martín Garabal, en la cabina del avión simulado durante el rodaje. Cober

«Salí de Argentina por grabar una película de género y conocer Canarias. Quería ver cómo se trabaja acá. Me pareció muy interesante que se trabajase en una sola localización. Eso puede salir muy bien o muy mal. Me parece muy bueno estar en este delirio y por el cuidado estético tremendo que se le está dando va a quedar muy bien», apunta el actor.

Un guion con mucho ritmo

Reconoce que «el ritmo tremendo del guion» le atrapó desde la primera lectura en Argentina. «También noté en Chedey que me daba libertad para apropiarme del texto y llevarlo con mis palabras. Me gustan los personajes que son antihéroes, que están en un momento de sus vidas en el que tocan fondo, son ridículos y dan vergüenza ajena, ya sean malos o buenos en términos morales. Son insoportables, pero generan ternura. Creo que es una materia importante para explorar como actor. Ismael es el protagonista, pero no sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor mientras pilota el avión. Eso me parece muy interesante para explorarlo», explica Martín Garabal.

Este es el segundo largometraje de la empresa canaria Jugoplastika, tras 'Mi ilustrísimo amigo' que tiene previsto estrenarse este año. Se lleva a cabo junto con la madrileña Barrios Producciones y el Instituto del Cine de Canarias y gracias a las ayudas públicas por concurrencia competitiva del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la precompra de derechos por parte de la Televisión Canaria.

Distintos momentos del rodaje de 'La cosa en la niebla'. Cober

«La película la metimos en el programa formativo del Instituto del Cine Canarias. Cogimos el guion de Juanjo y se trabajó allí. La idea de que el personaje del copiloto fuera femenino nació allí. También se revisaron los diálogos, sobre todo la parte humorística, porque el guion es de hace 20 años. En el Instituto también hicieron un presupuesto, un pre-casting y a partir de todo eso montamos lo demás. Contamos con estudiantes de allí y de la Universidad del Atlántico Medio en prácticas en la película. Eso hace que a veces las cosas vayan más lento de lo normal, pero a cambio se consigue gente que saldrá muy bien formada para el futuro», defiende el cineasta grancanario.

El rodaje se desarrolla con una gran pantalla led junto a la cabina del avión en el que transcurre toda la historia. Se evita así utilizar Chroma. «Lo hacemos por una mezcla de costes presupuestarios de postproducción y para conseguir una mayor realidad. En la pantalla led se proyecta en tiempo real, lo que nos permite poner delante un cristal, lluvia, humo y eso genera unos efectos más reales. El Chroma no te da ese realismo», explica Chedey Reyes sobre un largometraje de 90 minutos de duración, que se está montando en parte mientras se rueda con la idea de que esté lista para intentar que se estrene en el festival de Sitges.

Esta producción puede ser un punto de inflexión en el panorama audiovisual canario. «Los incentivos fiscales para que vengan de fuera a rodar están muy bien, porque generan una industria. Pero se crea una especie de Formación Profesional, que también es muy necesaria. La idea con Jugoplastika es que la propiedad intelectual se quede en Canarias. Es lo más complicado y difícil de conseguir, pero estamos en ello», avanza el director y máximo responsable de esta productora.

«Nos la jugamos con el inversor y la venta. Las subvenciones son importantes y necesarias, pero están diseñadas para un cine con otro público. Prefiero hacer unas películas un poco más comerciales. El riesgo es que no funcionen. Tenemos un distribuidor internacional de serie B que conocimos en la Berlinale hace años. Tiene la película para todo el mundo menos España y Portugal. La idea es estrenar en Sitges, después recorrer los festivales del género hasta acabar en el de Isla Calavera, en Tenerife. Después estrenar primero en cine y después en las plataformas», avanza Chedey Reyes sobre los planes de futuro para 'La cosa en la niebla'.