'Un volcán habitado' gana la sección Escáner de Márgenes

«Por el dispositivo cinematográfico que pone en evidencia la vulnerabilidad del ser humano frente a la naturaleza todopoderosa. Por conseguir acercarnos lo que se vivió durante la erupción del volcán de La Palma, más allá de la distancia, siempre fría, de los informativos. Por su capacidad para huir de lo explicativo y capturar algo que, en unos años, será testimonio histórico. Por el viaje que propone al espectador: desde la espectacularidad inicial de la erupción hasta acabar sintiendo ese volcán como un demonio enfurecido». Estas son las razones por las que el largometraje 'Un volcán habitado', dirigido por el palmero José Víctor Fuentes y el grancanario David Pantaleón, ha sido galardonado con el premio a la mejor película en la sección Escáner del Festival Márgenes, que durante diez días se ha desarrollado en Madrid.

Este documental de autor, que tuvo su puesta de largo en el festival Visions du Réel, celebrado en la localidad suiza de Nyon, sigue así con su exitosa trayectoria por los festivales nacionales e internacionales. En octubre también fue seleccionado para la sección Tiempo de Historia, de la Seminci.

'Un volcán habitado' se desarrolla en torno a un grupo de Whatsapp de una serie de amigos palmeros, entre los que se incluye el propio cineasta José Víctor Fuentes. Sus mensajes durante la erupción del volcán palmero sirven de hilo conductor a esta novedosa forma de acercarse a aquella impactante realidad natural.

Triunfa Claire Simon

La película documental 'Notre corps', de la actriz y cineasta francesa, Claire Simon es la flamante ganadora de la 13ª edición del Festival Márgenes. El jurado, compuesto por Carlos Vermut, Daniella Sheir y Félix Tusell destaca que el filme ha sido capaz de «representar a la perfección el espíritu de este festival: tan bella como escalofriante, tan sensible como comprometida, tan poética como certera. Una experiencia para el espectador que nos acerca, casi en clave de 'thriller', pero con máxima delicadeza, a los pacientes y los profesionales del sistema sanitario francés y al problema de la violencia obstétrica».

'Do not Expect too much from the end of the World', del rumano Radu Jude, ha recibido una mención especial, tal y como le sucedió este fin de semana en la Muestra de Cine de Lanzarote. Este reconocimiento, según el jurado, lo ha conseguido «por invitarnos a compartir una jornada laboral frenética, divertida y bizarra en la que se aborda sin prejuicios el pasado y el presente de un país y se dialoga con su cinematografía». Así como por «su crítica a la deshumanización del capitalismo poniendo como protagonista a un personaje lleno de carisma».

'Negu Hurbilak' fue reconocido con el premio Escáner Joven, mientras el premio del Público fue concedido a 'Mamántula', del donostiarra Ion de Sosa.

Todos los premios, menos el del Público, están dotados con 4.000 euros.