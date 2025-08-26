Víctor Moreno arranca con el rodaje de 'El exterior', su primer largometraje de ficción El tinerfeño filma a partir del 1 de septiembre, en Gran Canaria y Fuerteventura, una cinta de «ciencia ficción, intimista y existencialista»

El cineasta Víctor Moreno, en una imagen de 2021, año en el que fue homenajeado por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 23:29

Desde el próximo 1 de septiembre, en localizaciones de Gran Canaria y Fuerteventura, el tinerfeño Víctor Moreno se estrena en la dirección de un largometraje de ficción, titulado 'El exterior', cuyo estreno está previsto para 2026.

El autor de los documentales 'Edificio España' (2012) y 'La ciudad oculta' (2018) había transitado antes por la ficción en algunos de sus cortos, pero no al frente de un proyecto de estas dimensiones. Y lo hace para contar una historia con tintes de ciencia ficción, pero desde una óptica muy personal y que conecta con naturalidad con su forma de entender su oficio.

«Tiene un poso de ciencia ficción, pero no se trata de la ciencia ficción a la que estamos acostumbrados, con muchos fuegos artificiales. Tiene un fondo existencialista, a la manera de las grandes películas del género de los años 70 que tanto nos han fascinado», avanza Víctor Moreno.

«Me gusta definirla como intimista, porque en el fondo habla de emociones humanas muy puras y es lo que he tratado de plasmar en el guion», añade el director que fue reconocido en 2021 con uno de los premios honoríficos del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en el que estrenó en su Sección Oficial su ópera prima, 'Holidays' (2010).

La aventura de Ana

Víctor Moreno desvela pocos detalles sobre la historia que cuenta 'El exterior', que ve la luz con la productora Kv Films. «Trata sobre un simulacro para una inminente misión a Marte y nuestra protagonista, Ana, está simulando una serie de condiciones para una futura expedición a ese planeta», explica sobre un guion que ha contado con distintas versiones desde que hace un lustro comenzó a pergeñar el proyecto.

La actriz catalana Daniela Brown será la encargada de dar vida a Ana. Esta intérprete, graduada en Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona, dio el salto como protagonista a la gran pantalla al encabezar el reparto 'La abadesa' (2024), de Antonio Chavarrías. También dio vida a un papel clave en 'Marco' (2024), largometraje dirigido por Aitor Arregi y Jon Garaño que se alzó con dos premios Goya, incluido el de mejor actor protagonista que recayó en Eduard Fernández.

Equipo grande y canario al 85%

Hace unos meses, Víctor Moreno ya filmó algunas escenas de 'El exterior', pero el «grueso del rodaje» transcurrirá a partir del 1 de septiembre y con un equipo canario en un «85%». «Los jefes de equipo son canarios en su mayoría. Pablo G. Gallego es el director de fotografía; Luna Bengoechea, es la directora de arte; Amanda Villavieja, la jefa de sonido; y Silvia Sánchez, lleva la producción ejecutiva. Se trata de gente con la que he trabajado en otros proyectos, tenemos mucha complicidad y confianza. La película ha tenido sus tiempos, el proceso de preproducción ha sido largo. Es una película diferente a lo que he hecho antes, es grande, con mucho equipo y estoy entusiasmado por hacerla. Siento que ha crecido conmigo en los últimos cinco años. Es una película que me representa al cien por cien, pero desde una nueva óptica», subraya el cineasta.

Ampliar La actriz Daniela Brown protagoniza 'El exterior', de Víctor Moreno. C7 La película ha sido seleccionada para el mercado de Venecia 'El exterior' es uno de los 67 proyectos cinematográficos que participan esta semana en la 12ª edición del mercado (Gap-Financing Market) de la 82ª Mostra de Venecia. Se trata de la segunda participación de Víctor Moreno en este mercado, al que ya acudió con su anterior largometraje, 'La ciudad oculta'. El Gap-Financing Market se desarrollará entre el 29 y el 31 de agosto. Los 67 filmes participantes están en «las etapas finales de desarrollo y financiación» y han sido seleccionados entre 330 propuestas, según apuntan sus organizadores.La edición de este año se focaliza en Reino Unido, gracias al apoyo del British Film Institute; Chile, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y Marruecos, a través de su Centre Cinématographique. 'El exterior' está encuadrado en un apartado destinado a ficciones y documentales, compuesto por 40 producciones.