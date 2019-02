Viaje al universo de David OReilly

El absurdo y el caos cobran sentido cuando el talento de OReilly entra en juego. Sus historias disparatadas y macabras, lo han situado en el punto de mira internacional. La filosofía del Do it yourself ha curtido a un artista integral, que trabaja en el cortometraje y en la exploración del 3D y que ha logrado hazañas como la de convertirse en el primer ganador del Festival de Berlín con un trabajo de animación, o en el primer creador que entra en fase de preselección para entrar en la carrera por los Óscar con un videojuego.

OReilly cuenta por decenas sus logros en destacados festivales de prestigio como Venecia o Sundance. Su universo se ha integrado en video clips de iconos musicales y en diferentes títulos, entre los que figura un capítulo de Una hora de aventura, para Cartoon Networks; el guion de un capítulo de South Park, un video clip para U2 y el videojuego ficticio que creó para Her, de Spike Jonze.

El festival de cine contará con la visita del creador irlandés que ofrecerá una clase magistral en el marco de la cita cinematográfica y presentará en un bloque de 81 minutos sus cortos Wofl2106 (2006), Octocat Adventures (2008), Please say Something (2009), The External World (2011); entre otras muchas piezas como Alien Child, la secuencia de videojuego para la película Her; o creaciones incluidas en la serie Trash Galaxy Shorts, en donde destaca Childrens Song (2014); en el conjunto presentado bajo el título Heaven’s Countryland Shorts (2014) y en su trabajo Adult Swim Bumps que incluye la mencionada Childhood (2014). El público, además, podrá descubrir en la sala del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología –donde se desarrolla el ciclo– la experiencia audiovisual inmersiva para cúpulas Eye of the dream (2018), y una instalación interactiva para sus dos videojuegos, titulada Everything y Mountain.