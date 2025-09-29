Dónde ver en Canarias la película de Taylor Swift 'The Official Release Party of a Showgirl': entradas y precios El filme solo podrá verse en los cines del archipiélago del viernes 3 al domingo 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo disco de la artista

Del 3 al 5 de octubre, los cines de Canarias se llenarán de swifties. Taylor Swift estrena en la gran pantalla 'The Official Release Party of a Showgirl', una película que acompaña el lanzamiento de su esperado duodécimo álbum de estudio, The Life of a Show Girl. El filme incluye el videoclip inédito de 'The Fate of Ophelia', así como escenas del rodaje y reflexiones personales de la cantante.

¿Dónde comprar las entradas?

En Canarias, la película podrá verse en varias salas con precios que oscilan según el cine. Por ejemplo, en el OCINE Siete Palmas el precio de la entrada será de 12,12 euros, mientras que en el Yelmo Premium de Los Alisios costará 14,90 euros. En el Yelmo Cines de Las Arenas y en el Yelmo Cines de Vecindario el precio será de 12,90 euros. Solo hay que entrar en la página web oficiales del cine de interés y las entradas ya están disponibles.

El estreno ha llegado rodeado de cierta polémica. En un principio, la película iba a proyectarse en España el fin de semana del 10 de octubre, una semana después de la salida del disco. Sin embargo, los seguidores presionaron en redes sociales para que coincidiera con la fecha mundial. «Los fans hicimos bastante presión porque la película es una celebración del nuevo álbum y está concebida para ser vista el mismo día que sale. Al final conseguimos que se pusiera en los cines el 3», explica una seguidora a este periódico.

En Canarias también hubo cambios a raíz de la noticia. El club de fans @swiftieevents_gc, en Instagram, había preparado una 'listening party' el 3 de octubre en la Biblioteca de Vegueta para escuchar el disco entre varios seguidores de la cantante. No obstante, al confirmarse el estreno en los cines, el evento fue cancelado para dar prioridad a la proyección oficial.

Taylor Swift es una de las artistas más influyentes de la música actual. Cada lanzamiento suyo genera récords y tendencias, y The Life of a Show Girl ya ha hecho historia como el álbum más prereservado de Spotify antes de su estreno. Con una estética inspirada en el cabaret, esta nueva era creativa explora lo que se esconde detrás del espectáculo. Además, los fans españoles aún recuerdan con entusiasmo su paso por Madrid en mayo de 2024, cuando ofreció dos multitudinarios conciertos de su Eras Tour que agotaron entradas en tiempo récord.

