El universo gay de Maspalomas deslumbra en el Festival de Cine de San Sebastián La película de los vascos Arregi, Goenaga y Garaño consigue el aplauso de crítica y público

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:02

El trío formado por los cineastas Aitor Arregi, Jose Mari Goneaga y Jon Garaño ha arrancado aplausos de crítica y público este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián en la presentación de 'Maspalomas', su última película.

El filme, rodado parcialmente en el sur de Gran Canaria, cuenta la historia de Vicente, de 76 años, quien, tras romper con su pareja, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer.

Las localizaciones y el guion incluyen desde encuentros sexuales en las dunas, un multitudinario desfile con motivo de la celebración del Orgullo y los locales de ocio nocturno del Yumbo.

Un accidente inesperado obliga al protagonisa a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga trabajan con Jon Garaño desde su productora Moriarti, de la que han surgido Lucio (Arregi y Goenaga, Zabaltegi 2007); 80 Egunean (Garaño y Goenaga, Zinemira 2010); Loreak (Garaño y Goenaga, Sección Oficial 2014), nominada al Goya a la mejor película, Handia (Arregi y Garaño, 2017), Premio Especial del Jurado y Premio Irizar en San Sebastián, además de 10 Goyas; La trinchera infinita (Arregi, Garaño y Goenaga, 2019), Concha de Plata a la mejor dirección, Premio del Jurado al mejor guion, Premio Irizar y Premio Fipresci en San Sebastián y ganadora de dos Goyas, y Marco (Arregi y Garaño, 2024, Perlak), estrenada en Orizzonti de Venecia y Goya al mejor actor.