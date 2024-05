'In the shadow of the Cypress' y 'Remember Us' van a por el Óscar gracias a Animayo El corto de los iraníes Hossein Molayemi y Shirin Sohani y del guatemalteco Pablo León son los grandes triunfadores de la 19ª edición

Una imagen del cortometraje iraní 'In the shadow of the Cypress', gran triunfador de la 19ª edición de Animayo.

La 19ª edición Animayo Gran Canaria, Festival Internacional de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos, ya tiene los ganadores de todas sus secciones oficiales a concurso. Un conjunto de 18 Premios y dos Menciones Especiales que integran su Palmarés Oficial 2024 y cuyo anuncio supone el inicio de la carrera hacia los Premios Óscar para dos de sus ganadores, así como el pistoletazo de salida para 'Animayo Itinerante', un recorrido alrededor del mundo por ciudades y países como Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Fuerteventura, India, Bruselas, Italia, Praga, Chicago, Belgrado, Colombia, República Checa, Dinamarca, Korea, México o Portugal.

Así, Animayo Gran Canaria 2024 abre las puertas de Hollywood a la iraní 'In the shadow of the Cypress', de los guionistas y directores Hossein Molayemi y Shirin Sohani, ganadora del Gran Premio del Jurado Internacional más trofeo honorífico y 3.000 euros. Es un corto realizado en técnica 2D, de 19:33 minutos de duración, en los que se busca visibilizar las secuelas del estrés post-traumático y las complicadas relaciones familiares que comporta el sufrir las consecuencias psicológicas de la guerra.

Un premio otorgado de forma unánime por el jurado internacional, presidido este año por el prestigioso director de animación John Musker, que elogió la calidad de 'In the shadow of the Cypress' al considerarla una obra donde destaca la escenografía, el uso de la luz, el guion y la historia de forma tal que incluso se alzó con el Premio Mejor 2D.

También de forma unánime, Animayo pone en la carrera de los Óscar a una segunda pieza: la ganadora del Mejor Cortometraje de Nacionalidad Hispanohablante- Animación con Ñ, que este año recae sobre 'Remember Us'.

Con guion y dirección del guatemalteco Pablo León en técnica 2D, es una producción entre Colombia y Estados Unidos que además cuenta con la producción ejecutiva del salvadoreño Jonathan Rivas. Durante sus 13:36 minutos de duración seguimos a un periodista que documenta las experiencias de tres personas diferentes que vivieron la trágica Guerra Civil salvadoreña de 12 años de duración en la década de 1980, explorando temas de pérdida de la niñez, violencia contra las mujeres y la población indígena, y recuperando un sentido de esperanza para el futuro que se extiende a lo largo de tres generaciones.

Además, por quinto año consecutivo, se incluyó la Sección Oficial Internacional a Concurso Mi Primer Festival, resultando premiado el cortometraje en técnica 3D 'LUKi & the Lights', de Toby Cochran, Sascha Groen y Anjo Snijders, (USA, Holanda), tras la votación de niños y niñas a partir de los 5 años y jóvenes que acudieron al visionado de una selección de cortometrajes internacionales de animación donde, un año más, estuvo presente la difusión de valores sociales.

Por su parte, el público adulto votó el Premio del Público Animayo Gran Canaria 2024 erigiendo en ganador al cortometraje de técnica 2D 'El ombligo de la luna', de Sara António, Julia Grupińska, Bokang Koatja, Tian Westraad y Ezequiel Garibay, alumnos de la escuela Gobelins School (Francia).

Además de John Muske, el jurado internacional estuvo compuesto por Shuzo Shiota, Elena Ø Alexa, Patrick O'Keefe y Sara Koppel.