'The Goodbye' llega al festival L'HIFF de Barcelona en octubre La serie protagonizada y creada por Amanda Graner y Utsav K destaca por su innovador formato móvil y su reciente reconocimiento en festivales de México y España

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 12:02 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

La serie 'The Goodbye', estrenada el pasado 5 de mayo a través de Instagram y Youtube y producida por Muvifair, será proyectada el próximo 4 de octubre en el Cine Maldà como parte del Love & Hope International Film Festival (L'HIFF) en Barcelona.

'The Goodbye' narra el último viaje al aeropuerto de Chloe García, interpretada por la actriz tinerfeña Amanda Graner, quien deja Los Ángeles y a su amante, Armaan Kohli, interpretado por Utsav K, para regresar a su ciudad natal en España.

Según Utsav K, actor y fundador de Muvifair, en una entrevista para la productora, la idea de la obra nació del deseo de retratar el romanticismo desde una perspectiva realista, a través de una historia de amor con matices dramáticos. «Es algo que hemos visto mucho aquí. Conozco a gente de otros países que vive en EEUU y tiene a su pareja, y al no poder quedarse, han tenido que mudarse.», aclara la tinerfeña en la misma entrevista.

Imágenes del rodaje de 'The Goodbye'. C7

Compuesta por 12 capítulos en formato vertical, con episodios que oscilan entre los 50 segundos y los dos minutos, la serie está diseñada exclusivamente para ser vista desde el teléfono móvil. Una apuesta característica de la productora Muvifair, que, según sus creadores, aspira a «convertirse en el HBO de las series verticales».

Esta no es la primera vez que la serie es reconocida en festivales. El próximo 30 de agosto será proyectada en México como parte del Tijuana Vertical Film Festival, donde compite en diversas categorías: mejor cortometraje en vertical, mejor dirección, mejor fotografía y mejor guion.

Los creadores de la serie esperan poder lanzar una segunda temporada de 'The Goodbye' y realizar su grabación en territorio español.