Terence Davies: «En mis películas todo tiene que tener un sentido emocional»

Terence Davies (Kensington, Liverpool, 10 de noviembre de 1945) aterriza el próximo fin de semana en Gran Canaria para protagonizar la retrospectiva que le dedica el festival internacional de cine capitalino que dirige Luis Miranda y que se desarrolla entre el 14 y el 23 de abril. La presencia de este reputado cineasta británico, autor de un universo poético y emocional con sello propio y un claro aroma clásico, está conectada con el 50ª aniversario del estreno de la legendaria 'El espíritu de la colmena', del vizcaíno Víctor Erice, al que el certamen también dedica un ciclo. En el mismo se proyectan títulos que respiran detalles que lo conectan con la cinta de Erice y ahí figura 'The Long Day Closes' ('El largo día acaba', 1992), del propio Terence Davies.

El director y guionista británico reconoce que aceptó la propuesta de este evento internacional grancanario porque «el festival estaba preparando mostrar 'The Long Day Closes' junto con 'El espíritu de la colmena', que pienso que es una de las grandes películas de la historia del cine». Sobre Víctor Erice, que en la actualidad está montando su nuevo largometraje, no tiene dudas. «El festival de Las Palmas me informó de que está trabajando con su último filme. Es una gran noticia, porque considero que Erice es un genio del cine mundial y por eso su influencia es casi subliminal», apunta sin ambages.

Esta consideración no implica que sus películas influyan directamente en su cine, ni siquiera en 'The Long Day Closes'. «Las influencias de otras películas emergen de manera subconsciente y luego esas influencias salen a la luz, de forma refractada en tu propio trabajo», explica.

Ampliar Una escena de su película 'Sunset Song'. C7

Cuando se le cuestiona sobre su oficio, Terence Davies suele responder que consiste en «escuchar con el oído interno y contemplar con el ojo interno». Si se le pregunta cómo le da forma desde la silla de director, el autor de títulos tan celebrados como 'The Deep Blue Sea' (2011) señala que «esas cosas entran a jugar inconscientemente y solo tienes que hacer la mejor película que puedas». «Todo en la película tiene que ser sentido emocionalmente y luego debe estar ligado a los aspectos prácticos de la película que estás haciendo», añade por correo electrónico.

Una vez que tiene decidida la historia que va a narrar, ¿cuál suele ser el punto de partida, una imagen concreta, una frase que después desarrolla en el guion? «Si es el proyecto correcto, simplemente empiezas a verlo en tu cabeza y luego se convierte en una cuestión que consiste en tratar de poner esa imagen en una pantalla tan fielmente como puedas», responde de forma escueta.

Ampliar Fotograma de 'The Deep Blue Sea'. c7

La fotografía es uno de los apartados con los que suele cautivar al espectador. Florian Hoffmeister en varias de sus largometrajes, así como Nicola Daley, Patrick Duval y Michael McDonough, entre otros, han asumido este apartado técnico en algunas de sus más celebradas producciones. Terence Davies explica qué le lleva a decantarse por un director de fotografía en concreto: «Si el director de fotografía simpatiza con el material y mi visión del mismo, entonces estamos listos para trabajar en la película».

¿Y la actualidad?

En sus largometrajes, las historias no transcurren en el presente. Se trata de películas con un marcado tinte biográfico o autobiográfico, en algunos casos, y en otros de narraciones pasionales, pero siempre desarrolladas en el pasado. Esta querencia tan marcada no parece ser definitiva, augura. «Nunca digas nunca... si surge el proyecto adecuado, ¿por qué no rodar una película cuya historia transcurra en la actualidad?», explica.

Mientras llega ese momento, Terence Davies avanza detalles sobre los proyectos en los que ya está embarcado. «Tengo dos proyectos en diferentes etapas del proceso de producción. Una es una adaptación de la la novela de Stefan Zweig, 'La chica de la oficina de correos' (The Post Office Girl') y la otra es un guion original basado en la vida de Noël Coward en Jamaica, llamado 'Firefly'». Noël Peirce Coward fue un actor, dramaturgo y compositor inglés que tuvo un enorme éxito entre los años 20 y 40 del pasado siglo XX.

Reconoce el responsable de títulos como 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión, 2016) y 'Sunset Song' (2015) que la sala de montaje es clave en el resultado final de sus propuestas. «Una vez en la sala de montaje, la película adquiere un significado diferente a medida que tratas de encontrar el verdadero significado del tema que te llevó a realizarla», argumenta.

La retrospectiva que ha organizado el festival de la capital grancanaria permitirá descubrir el camino por el que ha transitado el cine de este reputado artesano británico desde sus orígenes. Algo que él mismo reconoce que no hace. «Nunca veo mis películas una vez hechas».

Las proyecciones previstas

En concreto, en las distintas proyecciones previstas en los Cinesa del Centro Comercial El Muelle se proyectará dentro del festival los siguientes títulos del realizador inglés: 'The Terence Davies Thrilogie': 'Children' (1976, 47 min.); 'Madonna and Child' (1980, 30 min.); 'Death and Transfiguration' (1983); 'Distant Voices, Still Lives' (1988); 'The Long Day Closes' (1992); 'The Neon Bible' (1995); 'The House of Mirth' (La casa de la alegría, 2000); 'Of Time and the City' (2008); 'The Deep Blue Sea' (2011); 'Sunset Song' (2015); 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión, 2016); y 'Benediction' (2021).