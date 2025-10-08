Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025

47 fotos

El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós

Arcadio Suárez

Arcadio Suárez

Las Plamas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:49

Modo oscuro
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós
El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  5. 5 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  6. 6 El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular
  7. 7 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós

El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós