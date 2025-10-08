El Teatro Pérez Galdós acoge el preestreno de película sobre Benito Pérez Galdós

Las Plamas de Gran Canaria
Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:49
- 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
- 2 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
- 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
- 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
- 5 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
- 6 El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular
- 7 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
- 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre
- 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
- 10 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
