'Sugar Island' se proyecta este jueves en un pase único en los Cines Yelmo Las Arenas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de marzo 2025, 01:00

Tras obtener el Premio La Edipo Re 2024 y una Mención Honorífica otorgada por la Fondazione Fai en la 81ª edición de la Muestra de Cine de Venecia, el largometraje 'Sugar Island', de Johanné Gómez Terrero, compite en la 28ª edición del Festival de Málaga, que se desarrolla esta semana.

Johanné Gómez Terrero, su coproductor el tinerfeño David Baute y Yelidá Díaz -actriz protagonista de 'Sugar Island'- presentaron este miércoles la película en el certamen en su 'première' nacional en este festival andaluz.

Este jueves, en Las Arenas

La película, que se rodó entre la República Dominicada y Tenerife, afronta ahora una serie de proyecciones y presentaciones en las islas, que arrancan este jueves en Gran Canaria. Se proyecta, a partir de las 20.15 horas, en un pase único en los Cines Yelmo Las Arenas, en la capital grancanaria.

Al día siguiente, Johanne Gómez Terrero y David Baute la presentarán en Multicines Tenerife, de la mano de Charlas de Cine, con un coloquio moderado por Manuel Díaz Noda. La película permanecerá en cartelera toda la semana en este enclave.

La mini-gira isleña concluirá el 4 de abril, con la presentación que protagonizará la coguionista Maria Abenia en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), donde se proyectará hasta el día 6.

La película ha recorrido hasta el momento un potente circuito de prestigiosos certámenes internacionales entre los que destacan el BFI London Film Festival, el Festival de São Paulo o el Festival de Cine Iberoamericano de La Habana. La película coproducida por David Baute -reciente ganador del Premi Gaudí y del Premio Goya como productor y director de 'Mariposas negras'-, se estrena este viernes comercialmente en las salas de toda españa de la mano de Pleamar Films.

La cinta cuenta la historia de Makenya, una joven que trabaja en las plantaciones de azúcar del Caribe, en República Dominicana. Mientras sus amigas sueñan con abandonar el país, ella siente una conexión profunda con su tierra y sus raíces. Pero todo cambia cuando se queda embarazada. Rechazada por su familia, se ve obligada a buscar nuevos trabajos, y a iniciar un viaje personal que la llevará a descubrir un universo ancestral y místico que envuelve la isla.

Desde un horizonte de sentido decolonial y con destellos afrofuturistas, la película explora el valor y la condición de las corporalidades negras en la sociedad, en su pasado y en lo contemporáneo. La mecanización de la industria azucarera amenaza con desplazar a los trabajadores, Makenya, una adolescente embarazada, acompaña a su Abuelo cañero en las protestas para ser indemnizados. El proceso de gestación es el viaje hacia la edad adulta, mientras su cuerpo se ensancha ocurre la última zafra manual, termina la cosecha y el llanto de la criatura presagia un nuevo mundo.

La directora Johanné Gómez Terrero explica en una nota de prensa que «para la configuración de 'Sugar Island'» partió «del concepto de imbricación propuesto por la pensadora dominicana Ochy Curiel, donde se establece una relación entre sexo, raza y clase como una superposición de categorías que tratan de objetivar a todos los cuerpos» e indicó que la colonización es la génesis de este proceso categorial.

Por su parte, «la invisibilidad en la historia de Canarias sobre procesos coloniales y esclavitud, ha generado el acercamiento natural de Tinglado Film a un cine que observa y reflexiona desde un posicionamiento social y político. Canarias, al igual que República Dominicana, fueron islas del azúcar donde la maquinaria de la conquista instauró el racismo, que hoy perdura en los Bateyes con la comunidad haitiana», explica David Baute.

'Weiss&Morales'

También este miércoles se ha presentado en el festival malagueño la serie de televisión 'Weiss&Morales', que se rodó en Gran Canaria y La Gomera. Sus protagonistas, los actores Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin apuntaron que el proyecto ha sido «una experiencia excepcional».

«Fue mi primera vez en España y en español. No quiero que acabe este viaje. Me han aportado tanto: un nuevo país, una nueva cultura... Este proyecto me ha abierto un mundo», confesó la actriz germana. «Vivo esta vuelta como una gran oportunidad. Se ha combinado muy bien el thriller español y el alemán», añadió Silvestre.