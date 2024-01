La serie británica 'The Road Trip' se decanta por Gran Canaria para su rodaje

La temporada de rodajes arranca con fuerza en Gran Canaria en este recién estrenado 2024. Aterriza en la isla la serie británica de seis capítulos de 45 minutos cada uno 'The Road Trip', que adapta la novela homónima de Beth O'Leary y cuyo reparto encabeza la actriz Emma Appleton.

Tal y como informa la prensa británica, 'The Road Trip' es un proyecto en común de la productora 42 y la división internacional de Paramount (PTIS, The International Studio Division of Paramount Global), que se rodará en distintas localizaciones grancanarias durante las próximas semanas tras pasar en noviembre de 2023 por la localidad inglesa de Bristol. En esa misma localidad británica también se rodó en 2022 la adaptación audiovisual de otra de las novelas de la misma escritora, titulada 'The Flatshare'.

Avance prometedor

'The Road Trip' es una de las «tres series, dos internacionales» cuyos rodajes grancanarios estaban confirmados el pasado 12 de diciembre, cuando Antonio Morales, presidente del Cabildo, hizo balance, en uno de los platós construidos y activos en las instalaciones de Infecar, de la actividad audiovisual en la isla durante el 2023. Avanzó, sin detallar los títulos, que ya estaban cerrados los rodajes de esas series y también de «otros tres largometrajes».

Emma Appleton encabeza el trío de protagonistas de la serie 'The Road Trip', junto a Laurie Davidson y David Jonsson. Otros intérpretes que figuran en el reparto son: Isabella Laughland y Angus Imrie.

La protagonista de 'The Road Trip', nacida hace 32 años en Oxford, también integró el reparto de la primera temporada 'The Witcher', serie protagonizada por su compatriota Henry Cavill cuyo rodaje transcurrió, en buena medida, en distintas localizaciones naturales de la cumbre de Gran Canaria durante varias semanas del año 2019. Netflix emite las tres temporadas.

Claqueta del rodaje de la serie, en Inglaterra. Oficina de cine de Bristol

La serie cuenta la historia que se centra en Addie (Appleton) y su hermana, que emprenden un viaje por carretera para acudir a la boda de un amigo en España. Se ven obligadas a incluir en el trayecto al ex de Addie, Dylan, su mejor amigo Marcus y un completo extraño, Rodney.

El viaje se complica

Así, este grupo de jóvenes debe afrontar una serie de historias pasadas y enterradas que irán aflorando en la camioneta que comparten. Los secretos que asoman convertirán la travesía en toda una carrera de obstáculos.

Los responsables del proyecto definen así la serie: «Es una historia moderna y conmovedora sobre el amor a finales de los veinte. Una comedia romántica caleidoscópica que explora el amor en todas sus formas a través de un trío de relaciones inolvidables: un romance dividido en clases, un romance codependiente y un vínculo fraternal complicado pero afectuoso».

China Moo-Young es la directora principal de unos capítulos cuyas riendas también llevará Stella Corradi. Ryan O'Sullivan y Matilda Wnek son los guionistas principales a la vez que productores ejecutivos.

Los episodios tres y cuatro llevan la firma de Phoebe Eclair-Powell, mientras que el guionista del quinto es Olivier Waleed Akhtar.