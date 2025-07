Saida Santana: «Carmen tiene mucha profundidad»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Una mujer bastante más compleja de lo que aparenta en un principio. Marcada por su pasado y que a medida que avanza la historia su personalidad emerge con mayor fidelidad ante los ojos de los telespectadores. Así define la actriz grancanaria Saida Santana a Carmen, el personaje que interpreta en la serie 'La Encrucijada', que Antena 3 acaba de estrenar en abierto en su plataforma Atresplayer.

Saida Santana reconoce desde Madrid que esta ama de llaves «tiene mucha profundidad». «Ha sufrido mucho, ha perdido un hijo cuando este era aún pequeño en el pasado, y a medida que avanzan los capítulos, el público irá descubriendo su verdadero carácter», apunta sobre su rol sin entrar en más detalles, para no desvelar las claves de la historia de esta producción.

La herida por la pérdida de su propio hijo, Carmen la ha ido cicatrizando con su trabajo en la casa de los Oramas, donde cuida de sus hijos como si fueran propios. «Desde los primeros capítulos, mi personaje va cobrando forma y creciendo. No es uno de los roles principales, pero está desde el primer capítulo y poco a poco cobra un mayor peso dentro de la trama principal», asegura Saida Santana.

Llegó a este personaje dentro de 'La Encrucijada' de forma natural. Es decir, tras presentarse a un 'casting'. «Me avisaron para que me presentara al 'casting'. La directora del proceso de selección me había visto actuar dentro del reparto de '400 días sin luz', en el Centro Dramático Nacional, y parecía que le había gustado mi interpretación. En la prueba a la que yo fui buscaban a la actriz para Carmen. Cuando me lo estaba preparando un amigo me dijo que Carmen tiene el espíritu de mi personaje de 'La Indiana'. Y tenía razón. Fui como a todos los 'casting', muy nerviosa, porque sabes que es muy difícil que te acaben cogiendo para el papel. Pero la prueba fue muy bien. Fui con mi moño bajo, mi delantal, y una cadenita con un crucifijo. Al poco me avisaron de que había sido elegida para el personaje. Fue una gran alegría», rememora la intérprete, licenciada en Periodismo y doctora por la Universidad Rey Juan Carlos.

Una adaptación

'La Encrucijada' es una adaptación de la serie turca 'Brave & Beautiful', que estuvo nominada al Emmy a mejor Telenovela en 2018. Llega a las pantallas españolas gracias a una coproducción Secuoya Studios y Ay Yapim , con la participación de Atresmedia TV, que la emite todos los miércoles y jueves en abierto y que la considera como su gran apuesta de ficción para el verano.

En Antena 3 definen la serie como una ficción «de venganza y amor», que arranca cuando «César Bravo regresa a España con una única misión: arruinar la vida de Octavio Oramas, la persona más poderosa del lugar», porque este poderoso empresario de la hostelería está detrás de la muerte de su padre. El plan de César se tambalea cuando el amor se cruza en su camino, una vez que conoce a Amanda Oramas, la heredera del imperio.

Localizaciones canarias

Saida Santana reconoce que el rodaje de los 60 capítulos de la serie fue una gran experiencia. «Se rodó el año pasado, una parte en Canarias, tanto interiores como exteriores, y el resto en Marid. Los exteriores canarios son espectaculares y los espectadores de las islas reconocerán algunas cosas, aunque en la historia no se dice dónde transcurre. La factura de la serie es impecable, como acostumbra Secuoya», subraya sin ambages.

La actriz grancanaria es todo elogios hacia el reparto de 'La Encrucijada'. «Hubo mucha conexión desde el principio. Sobre todo, en mi caso, con Ángela Chica, que interpreta a Sara la criada de Amanda, con la que se generó un vínculo muy bonito. Nunca había trabajado con Abel Folk, al que admiro muchísimo ni con Óscar de la Fuente, que hace de mi marido. Estaba un poco asustada al principio, pero fue todo muy bien», asegura.

Ampliar Saida Santana, en 'La Indiana'. Ángel Medina

Abel Folk encarna al multimillonario Octavio Oramas, mientras que Ástrid Janer hace lo propio con Amanda. Rodrigo Guirao, por su parte, es el encargado de dar vida a César Bravo. El amplio reparto se completa con la presencia de Cristóbal Suárez, Paula Prendes y Antonio Velázquez, entre otros.

Sigue con 'La Indiana'

Saida Santana confía en que este proyecto sea la puerta de entrada a más personajes televisivos y cinematográficos en España. «Nunca se sabe, porque cada proyecto es un mundo, pero ojalá que así sea. Llevo un par de años ya aquí, tras estar en Estados Unidos, y no me había salido nada tan potente como 'La Encrucijada'. Vuelvo para cosas puntuales a Estados Unidos, pero mi objetivo es estar entre Madrid y Canarias», explica.

Mientras espera por nuevos proyectos, sigue representando el monólogo teatral 'La Indiana', inspirado en su propia abuela y que recalará en noviembre en su isla natal. En mente, también, tiene la escritura de otro montaje escénico, avanza.