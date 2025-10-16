El renovado Centro Cultural Guaires acoge todas las proyecciones gratuitas del FIC Gáldar La 13ª edición desarrolla su amplia programación desde el domingo 19 hasta el sábado 25 de octubre en el casco del municipio grancanario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:06

Ya está todo preparado para la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar, que bajo el tema Ecos del futuro abre sus puertas este domingo 19 de octubre con un completo programa que culminará el sábado 25 con su gala de clausura. Este jueves se ha presentado oficialmente con la presencia de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, el alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo y la directora del Festival, Ruth Armas.

Como novedad, el renovado Centro Cultural Guaires de la ciudad de Gáldar se convierte en base de operaciones del festival para la proyección gratuita de todas las películas y cortometrajes a concurso en las Secciones Oficiales, celebración de talleres y convocatorias de Gáldar Rueda.

Tras la buena acogida de la pasada edición, la gala de clausura del sábado 25 en la que la actriz canaria Kira Miró recibirá la Guayarmina de Honor 2025, se celebrará en el Pabellón Juan Vega Mateos presentada por Carlos del Amor y María Mendoza, junto a Fabiola Acosta, Rubén Castellano y Adrián Cruz y retransmitida en diferido por La 2 de RTVE.

Precisamente este año el FIC Gáldar cuenta un cartel de invitados de primer nivel a la gala de clausura, entre los que destacan el polifacético Salva Reina, flamante Premio Goya 2025 al Mejor Actor de Reparto por 'El 47' y uno de los rostros más queridos en la pequeña pantalla por series como 'Allí Abajo', 'Sabuesos' o 'Muertos S.L.', y actor en éxitos como 'Hasta que la boda nos separe', 'El mejor verano de mi vida' o 'El universo de Oliver'.

Otra de las invitadas es Claudia Salas, la carismática Rebeca en la exitosa serie de Netflix 'Élite', actriz en 'La Peste' o 'Centro Médico', muy aclamada por su papel en la película 'Cerdita', de Carlota Martínez-Pereda. Manu Baqueiro, uno de los rostros más queridos y versátiles del panorama español, inolvidable en su papel de Marcelino en 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre'.

Valoraciones

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, destacó durante la presentación «la enorme evolución del Festival desde sus inicios hace trece años, cuando parecía una quimera pensar que una ciudad de apenas 25.000 habitantes pudiera alcanzar este nivel de reconocimiento, estamos en el mapa cultural del país, es un hito haber logrado ser preseleccionador oficial de los Premios Goya, una recompensa al trabajo constante y a la pasión por el cine».

El alcalde quiso además poner en valor la esencia formativa y participativa del festival, «el alma del FIC», y subrayó que «Gáldar se está posicionando como un auténtico destino de cine también por los rodajes que acogemos durante todo el año», recordando que «en las últimas semanas hemos recibido a estrellas de la talla de Samuel L. Jackson y John Travolta, lo que demuestra nuestro potencial».

Para la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, este festival es «una oportunidad clave para posicionar el territorio canario, el norte de Gran Canaria y Gáldar en particular, con un contenido cultural arraigado a la tierra y de la mano del sector audiovisual. Un efecto multiplicador en el ámbito cultural, económico y de turismo de calidad alternativo para Gran Canaria en este sector».

Julio Mateo Castillo, concejal de Cultura de Gáldar subrayaba el año tan especial del FIC, «estrenamos un Centro Cultural Guaires que se va a ver más bonito que nunca, contaremos con más de 800 participantes entre las proyecciones escolares y los talleres, más de 800 obras presentadas, esperamos nuevo récord en 'Gáldar Rueda' … la salud del festival sigue en alza sin dejar nunca de lado la calidad. Hacer un festival de esta magnitud con un presupuesto de 120.000 euros sólo es posible cuando hay una administración pública como un ayuntamiento, sin ánimo de lucro cuyo beneficio es el beneficio social de apostar por la cultura».

Ruth Armas, directora del festival, incidía en la presencia de «actores y actrices de primer nivel, así como directores y profesionales del sector audiovisual como miembros del jurado y ponentes de los talleres, sin olvidar la calidad de los trabajos presentados, ya todo el mundo sabe dónde estamos, qué hacemos, atraemos talento y calidad» y este año además concedemos el máximo galardón a Kira Miró, «qué bien que los canarios nos acordemos de los canarios para premiar nuestro trabajo».

Contenidos

La edición 2025 del FIC Gáldar cuenta con un programa muy completo en el que la formación cobra especial protagonismo. Además de las proyecciones escolares de la mano de Cinedfest, se impartirá el taller 'Inteligencia artificial en la industria audiovisual' de la mano de la productora y experta en big data Eva Fernández, el taller sobre especialistas 'Iniciación al Cine de Acción' con Abián Padrón y 'El montaje cinematográfico no es invisible', impartido por el reciente ganador del Goya al Mejor Montaje por 'Segundo Premio', Javi Frutos.

La Sección Oficial llega este año como la más internacional de la historia del festival, con trabajos de hasta cinco continentes llegados de festivales como Cannes o Berlín. De entre todos los recibidos se ha llevado a cabo una ardua selección a cargo del comité de selección encabezado por el director de programación del festival, Ángel Hernández, responsable además del spot oficial de este año, que rinde homenaje al 40º aniversario de la saga 'Regreso al futuro'.

Con un elevado porcentaje de directoras, más de 850 trabajos se han presentado a concurso, con un récord especial en la sección de cortos españoles, al estrenarse el FIC Gáldar como festival preseleccionador en los Premios Goya para el Mejor Cortometraje de Ficción, Documental o de Animación.

La actriz Nerea Barros, la directora del Amsterdam Spanish Film Festival Virginia Pablos y el director y guionista grancanario David Sainz, integrarán el jurado encargado de valorar los cortometrajes y la directora Arima León, el cineasta boliviano Alejandro Loayza y el productor y director de festivales Raúl García Medrano harán lo propio con los largos.

El certamen de cortos exprés 'Gáldar Rueda' se desarrollará el 22 de octubre y los participantes contarán con 70 horas para rodar un corto en el municipio.