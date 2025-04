Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de abril 2025, 23:12 Comenta Compartir

Los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán mantuvieron un idilio que tuvo como complemento una intensa correspondencia. Se conservan muchas de las cartas que ella le envió, pero solo una de las que el autor de 'Fortunata y Jacinta' remitió a la escritora gallega. La compleja y secreta relación amorosa entre ambos y esas cartas son los pilares que sostienen 'Mi ilustrísimo amigo', largometraje con el que la cineasta Paula Cons compite en la sección Canarias Cinema del 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

El grancanario Paco Déniz y la gallega Lucía Veiga son los encargados de dar vida a Galdós y Pardo Bazán en esta ficción que, mayoritariamente, se rodó en la capital grancanaria el año pasado. Durante el rodaje, Paula Cons apuntó que su intención era que 'Mi ilustrísimo amigo' fuera una película con apariencia clásica pero que resultara moderna. Y lo ha conseguido, aunque no sé si tanto como la autoría de la que hace gala este festival suele requerir en sus secciones competitivas. Es clásica en cuanto a estructura y ambientación, ya que su acción, lógicamente, se sitúa en las últimas décadas del siglo XIX –la dirección de arte y vestuario salen airosas ante este viaje en el tiempo–. Pero lo que cuenta y cómo lo cuenta es muy contemporáneo. Primero porque ese amor pasional y secreto podría desarrollarse hoy de la misma manera, salvo algún pequeño avance ideológico y social. Y segundo por la forma, sensible pero no sensiblera, carnal, literaria y poética cuando la historia así lo requiere.

El proyecto y todas las buenas intenciones de Paula Cons y la productora grancanaria Jugoplastika habrían naufragado sin sus dos protagonistas. Paco Déniz diseña un Galdós creíble, pausado y socarrón sin aspavientos, mientras que Lucía Veiga está magnífica, tanto cuando habla como cuando calla y mira. Y es que ambos, con los ojos y con sus silencios dicen tanto o más, al menos en esta ficción, que cuando escribieron unas piezas literarias que son clásicos.

Ficha

Directora: Paula Cons. Guion: Javier Pascual. Fotografía: Teresa Santana. Reparto: Lucía Veiga y Paco Déniz.