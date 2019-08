Puesta de largo en Venecia y Donostia para ‘La red avispa’

La puesta de largo en España tendrá lugar en el marco de la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrolla entre el 20 y el 28 de septiembre.

Los organizadores llevarán a cabo una proyección especial en el Kursaal, durante la gala inaugural durante la que Penélope Cruz, una de las protagonistas de La red avispa, recibirá el Premio Donostia.

Precisamente, la actriz madrileña fue una de las protagonistas del rodaje grancanario de esta producción de CG Cinèma, RT Features, Orange Studio y Nostromo Pictures, del grancanario Adrián Guerra.

En esta ficción, inspirada en hechos reales, Penélope Cruz encarna a Olga Salanueva, esposa de René González, uno de los cinco agentes cubanos que integró La red avispa que fue descubierta y sus miembros detenidos por las autoridades norteamericanas, en Miami, en 1998.

Se da la coincidencia de que en 2010, la verdadera Olga Salanueva estuvo en Gran Canaria, como recordó este periódico a finales de abril.

Acompañada de Adriana Pérez, esposa de Gerardo Herrero, también integrante de esta red de agentes cubanos, estuvo en la isla para pedir la liberación por parte de Estados Unidos.

Este filme es el tercero que ha rodado Cruz en el archipiélago canario. A las órdenes de Pedro Almodóvar rodó Los abrazos rotos, a la que le siguió Mama (2015), de Julio Medem.

En la isla, el nuevo largometraje de Assayas se filmó, entre otros lugares, en exteriores e interiores de la capital grancanaria, como la Ciudad de la Justicia, el Centro Sociosanitario Hoya Del Parrado Hospital Dermatologico y el del Pino, en el colegio Brains International School Las Palmas –donde Penélope Cruz rodó una escena con un bebé el pasado día 22 de abril–, entre otros, y también en unas instalaciones hoteleras de San Bartolomé de Tirajana.

El equipo de La red avispa comenzó su trabajo en Cuba a mediados de febrero, antes de aterrizar en Gran Canaria, atraído por la actual política de incentivos fiscales para producciones audiovisuales.

Este thriller de espías se basa en el libro Los últimos soldados en la Guerra Fría: La historia de los cinco cubanos (The Last Soldiers on the Cold War: The Story of Cuban Five), del escritor brasileño Fernando Morais.