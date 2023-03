«No puedo entender Las Palmas de Gran Canaria sin una sala que exhiba cine independiente»

«'Cuestión de carácter. Hacia una reflexión del lenguaje en la crítica cinematográfica' brota como un pensamiento calmado, tranquilo, para nada académico y sin vocación de convocar ni a la historia de las ciencias, de las letras o de la comunicación. Es una reflexión en voz alta de lo que desesperadamente gritan (en voz muy baja) ciudadanos, artistas y algunos colegas de la prensa ¿Cómo se ha llegado a esta situación?». Así presenta en el prólogo el propio Javier Tolentino el libro que acaba de editar de la mano de la Filmoteca Canaria y que presentó a mediados de semana en Tenerife y Gran Canaria.

El proyecto que ahora ve la luz, reconoce, nace de un encargo de Antonio Bordón, técnico de la Filmoteca Canaria, tras una proyección de su primer largometraje 'Un blues para Teherán' en la capital grancanaria.

«Después de la proyección, intercambiando opiniones, Antonio me lanzó la idea de escribir un libro, a modo de reflexión y como carta de despedida, aunque finalmente no es eso. Me gustó la idea. La crítica y el periodismo descansan sobre dos parámetros importantes: la libertad y la independencia. A partir de ahí, podemos derivar en lo que queramos y lo que me preocupa es que los alumnos de periodismo desde hace años te dicen que eso no sirve de nada, porque es imposible. En las facultades ya dan por hecho que el ejercicio libre de la profesión es una utopía, por lo que están castrados desde el principio», lamenta el escritor, periodista y responsable durante años del programa 'El séptimo vicio' de Radio 3 de RNE y ahora cineasta, mientras se toma un café en una terraza de la calle Obispo Codina.

'Cuestión de carácter' se erige como una reflexión muy personal sobre el oficio y los medios. Pone sobre la palestra una tarea que Tolentino sabe que nunca ha sido valorada en su justa medida ni por un público mayoritario ni por los propios medios de comunicación, menos aún en la actualidad. «Es un ejercicio que no se valora. Los más conocidos son los que han creado un personaje en torno suyo. Lo que sucede con los medios de comunicación es una expresión de lo que hay en la sociedad. Hoy día, los medios son de las empresas políticas y del mercado. Existe una lucha personal de cada periodista y de cada ciudadano, el segundo debería dar un golpe en la mesa. La ciudadanía tiene que decir que tiene derecho a unos medios libres. Los grandes popes del periodismo de este país hablan de que hay una libertad de expresión maravillosa. Es una falacia. Están defendiendo sus puestos de trabajo, lo que me parece estupendo. Estamos vendidos a la industria y a los intereses económicos y eso lo funde todo», denuncia sin ambages.

A pesar de este panorama, Javier Tolentino elogia el nivel general de la crítica cinematográfica actual. «La sociedad ahora es mejor que antes. Los tiempos del crítico del whisky han quedado atrás. Ahora hay críticos muy preparados y buenos, lo que pasa es que el sistema no los quiere. Los medios prefieren el morbo y el espectáculo y muchas veces quieren que trabajen gratis. En los periódicos, en las revistas y en las plataformas hay críticos muy exigentes y con una gran formación. Además, ahora tienen una mayor posibilidad de revisar películas gracias a internet», comenta el autor de un volumen que incluye artículos de los críticos Quim Casas, Andrey Palkhov y Claudio Utrera -también exdirector del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria-, así como del cineasta Jaime Rosales.

Huye Tolentino de dar consejos a los que aspiran a ser críticos de cine o aspiran a serlo, pero sí que suelta una pincelada que sustenta en su experiencia profesional. «Tienen que buscar su propio estilo, porque eso es lo que les diferencia. Se tiene que ser riguroso, pero se necesitan un estilo y una cadencia propias. Una forma personal de contar las cosas», dice quien en el volumen hace hincapié en la importancia del lenguaje, en la forma en la que se cuentan las cosas.

El vacío de la capital grancanaria

Cuestionado sobre el panorama de exhibición cinematográfico tras el cierre de los Multicines Monopol en la ciudad en la que reside largas temporada, Javier Tolentino no se muerde la lengua. «No lo entiendo. Cuesta que los políticos hagan algo en favor del ciudadano y menos para la cultura. Pero no puedo entender Las Palmas de Gran Canaria sin un cine independiente. El Monopol ha muerto y no podemos vivir siempre de la nostalgia. Es la ciudad más cosmopolita que he visto en mi vida. Tiene una oferta muy potente en teatro, música, literatura... cuenta con algunas librerías muy potentes y mejores que las de Madrid. ¿Por qué se ha abandonado el cine? No entiendo que haya tantas asociaciones en defensa de la producción cinematográfica y no se preocupen por la exhibición. La propia gente del cine tiene que hacer algo. Les hago un llamamiento para que se mojen y luchen para que se abra una sala de cine independiente en la ciudad, porque no todo el cine es industria y negocio».