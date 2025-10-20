Productoras de EE UU y Europa exploran Gran Canaria como destino de rodajes La Sociedad de Promoción Económica, a través de la Film Commission, muestra las ventajas competitivas y el potencial de la isla

Productoras y ejecutivos de Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia e Irlanda visitan estos días Gran Canaria con el objetivo de conocer de primera mano sus localizaciones, servicios y ventajas fiscales para la industria audiovisual. La acción, impulsada por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) a través de la Gran Canaria Film Commission, busca consolidar el posicionamiento de la isla como uno de los destinos más atractivos de Europa para el rodaje de producciones internacionales.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, subrayó que «la llegada de productoras de este nivel confirma que Gran Canaria se ha consolidado como un territorio competitivo y con una propuesta de valor única dentro del mapa internacional de rodajes».

«Nuestra estrategia no se limita a atraer producciones, sino a construir una industria sólida y sostenible», añadió. «Queremos que cada rodaje deje un legado; empleo cualificado, transferencia de conocimiento, oportunidades para el talento local y un impulso real para el tejido empresarial de la isla. Gran Canaria ofrece hoy un entorno fiscal atractivo, una red de empresas especializadas, infraestructuras de vanguardia y una diversidad de paisajes que no tiene comparación en Europa», aseguró la consejera.

Entre las compañías que participan en la visita se encuentran Amazon MGM Studios, Crestmoore Place Productions, Celtic Entertainment Limited, UCP / UIS, ATM Virtual, Wolfberry Film Company, MRP Matila Röhr Productions Oy, Giant Films Ltd., además de varios productores independientes.

Durante su estancia, los representantes de estas productoras conocerán las principales infraestructuras de la isla, incluyendo Gran Canaria Platós, el complejo audiovisual gestionado por la Spegc con más de 6.000 metros cuadrados de superficie y dos platós de gran formato, además de instalaciones técnicas complementarias.