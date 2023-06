El productor grancanario Adrián Guerra rueda 'Escape', de Rodrigo Cortés

La empresa de distribución Beta Fiction Spain informó este martes del arranque hace una semana del rodaje semana del largometraje 'Escape', dirigido por Rodrigo Cortés y producido por el grancanario Adrián Guerra y Núria Valls, desde Nostromo Pictures.

Se trata de la primera película en español de Rodrigo Cortés, desde su debut en el largometraje con la comedia negra 'Concursante'.

El filme, cuyo rodaje se alargará durante las próximas siete semanas en varias localizaciones de Madrid, está protagonizado por Mario Casas, Anna Castillo, José García, Guillermo Toledo, José María Pou, Blanca Portillo y José Sacristán.

«A estos nombres se unen los de David Lorente, Juanjo Puigcorbé y el cantautor Albert Pla», avanzó la distribuidora.

'Escape' es una adaptación libre de la novela homónima del escritor español Enrique Rubio.

La película es una coproducción de Nostromo Pictures con la productora francesa The Project, en asociación con Mogambo y Cosmopolitan TV, y con el apoyo de RTVE y Movistar Plus+. Film Factory se encarga de las ventas internacionales y Beta Fiction Spain distribuirá la película en cines en España.

La sinopsis es la siguiente: «N. es un hombre estropeado porque algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito? 'Escape' es una evasión contada al revés. 'El conde de Montecristo' al revés, 'Papillón' al revés, 'La fuga de Alcatraz' al revés. Es la historia de un hombre roto que quiere que el Estado se haga cargo de su vida y le quite, de una vez, la libertad de encima».

La trayectoria

Tras el éxito de 'Buried' (2010), también dirigida por Rodrigo Cortés y protagonizada por Ryan Reynolds, Adrián Guerra y Núria Valls fundan Nostromo Pictures, que produce numerosas películas, incluyendo 'Luces Rojas' (2012), de nuevo de Rodrigo Cortés, con Cillian Murphy, Sigourney Weaver y Robert de Niro, así como 'Grand Piano'(2013), de Eugenio Mira, con Elijah Wood y guión de Damien Chazelle.

Adrián Guerra y Núria Valls también produjeron la siguiente película de Cortés, titulada 'Down a Dark Hall' (2018), con AnnaSophia Robb y Uma Thurman y que se rodó en parte en Gran Canaria. Lo mismo sucedió con la exitosa 'Palmeras en la nieve' y 'Contratiempo' (2016), de Oriol Paulo.

Tienen pendiente de estreno 'Bird Box Barcelona' y la secuela de 'A través de mi ventana', titulada 'A través del mar'.