'Pluribus', la serie de moda rodada en Gran Canaria… pero no lo dice

En el tráiler y en el segundo capítulo se identifican localizaciones en la capital grancanaria

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:41

La serie televisiva 'Pluribus', del creador de 'Breaking Bad', está parcialmente rodada en Gran Canaria, como se aprecia en estas varias imágenes del tráiler y sobre todo del episodio dos. Estás últimas muestran localizaciones de la capital grancanaria haciéndola pasar por Tánger, cuando en realidad se filmaron en el carril bici de La Laja.

Pluribus se acaba de estrenar en Apple TV y es un acontecimiento mundial, ya que su autor, Vince Gilligan, firmó primero la que para muchos es una de las mejores series de la historia, 'Breaking Bad', y su precuela 'Better call Saoul'.

Después de las imágenes en Gran Canaria, la serie sigue en Bilbao, pero esta ciudad sí que aparecen identificada como tal, y haciendo publicidad del Guggenheim.

En las primeras imagenes del segundo capítulo no solo se puede identificar La Laja, sino también los riscos de San Nicolás y San Roque, el hospital militar, el castillo de San Francisco o el cauce del barranco de Guiniguada.

