Penélope Cruz deslumbra en Venecia

Nada más llegar, con esa sonrisa de oreja a oreja y con los labios pintados de rojo que resaltaban aún más esa perfecta dentadura, estuvo atendiendo a los fans -una vez que desfiló ante todos y posó ante las cámaras- que se encontraban en plena calle viendo llegar a todos los personajes invitados. Tanto es así que no dudó en firmar autógrafos y mostrarse cercana a todos ellos, provocando los gritos y las lágrimas de algunos asistentes.

Por la mañana, Penélope Cruz estuvo en la rueda de prensa de la presentación de su película, Wasp Network -una aventura que narra la historia de unos espías cubanos en los años 90-, dirigida por Olivier Assayas y basada en la novela The Last Soldiers of the Cold War. Y por la noche no dudó en asistir a este evento tan importante en Venecia, donde a pesar del cansancio por el ajetreo de estos últimos días, acudió con su mejor semblante.

Al lado de ella, pudimos ver a Gael García Bernal, Édgar Ramírez, Wagner Moura y Leonardo Sbaraglia, quienes también atendieron a los seguidores que se encontraban a las puertas del lugar. Todos ellos forman parte del reparto de esta gran película, de la que se presupone que va a tener un éxito brutal y lo cierto es que las expectativas están muy altas. El que se llevó toda la atención y no precisamente por su asistencia fue Ana de Armas que no se dejó ver en este Festival.