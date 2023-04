Cuando la pasión por el cine lleva a distribuirlo

Una película que el público no tiene la posibilidad de ver carece de sentido . Le sucede lo mismo que al libro que no alcanza un espacio ni en las librerías ni en las bibliotecas públicas. Nadie invierte tiempo, esfuerzo y en el caso del séptimo arte mucho dinero para que su creación se quede en un cajón. La distribución y la exhibición son piezas esenciales dentro de la cadena industrial y la empresa canaria Digital 104 ha sabido hacerse un hueco desde que nació a comienzos de los años 2.000 como productora y en 2013 abriera su vertiente de distribuidora.

A base de esfuerzo, criterio y olfato ha logrado llevar producciones de su catálogo, unas canarias y otras no, hasta festivales internacionales del prestigio de Locarno, Varsovia o Busan, entre otros. A lo que se suma sus acuerdos para patrocinar galardones en certámenes como el internacional de la capital grancanaria, el Festivalito o el FIC Gáldar.

Domingo J. González y Jonay García son los dos socios actuales y cofundadores de Digital 104, cuyo equipo se completa con Andrea García. El segundo echa la vista atrás y recuerda cómo se puso en marcha este proyecto audiovisual en torno al Aula de cine de la Universidad de La Laguna.

«Todo arrancó en la época universitaria. El germen nació con Eugenio Arteaga, Jairo López, Domingo J. González y yo. Coincidimos en el Aula de cine. Estudiábamos distintas carreras y el cine nos unió. Organizábamos ciclos, talleres y buscábamos difundir la cultura cinematográfica en el ámbito universitario. Teníamos el gusanillo de crear cortos y contar nuestras historias. En esa época, en Canarias, si no tenías dinero para irte fuera a estudiar, la oferta de cine era prácticamente nula. Apostamos por apoyarnos en aquel contexto», rememora Jonay García.

«Jairo López tenía un corto, una historia que se llamaba 'Amanece' y decidimos todos sumarnos para poder rodarlo. Ese fue el germen, en 2004, cuando arrancamos y fundamos Digital 104. Nos definíamos como un colectivo de creación audiovisual», añade el cofundador.

Ampliar Jairo López, exsocio y cofundador que ahora trabaja en El viaje Films, Jonay García y Domingo J. González, en la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. C7

Jonay García explica entre risas el origen del nombre de la empresa. Una denominación que lleva implícita una declaración de intenciones acorde a los caminos por los que transitaba el séptimo arte cuando arrancó el siglo XXI. «El origen del nombre es más sencillo de lo que parece. Buscábamos un nombre que nos aglutinara y nos gustó lo de digital, porque estábamos en el paso del analógico al digital, con toda aquella democratización del cine, que promovía, por ejemplo, el Festivalito. Fue por eso por lo que lo elegimos, porque somos hijos de esa era digital. Lo de 104 se debe a que era la suma de las edades que teníamos en aquella época los cuatro y nos sonó bien. No quiero ponerme ahora a sumar las edades», aclara con su contagiosa risa.

Los primeros pasos fueron exclusivamente como productora para sacar adelante distintos proyectos. Esa travesía les permitió ir conociendo, poco a poco, cómo funciona la industria audiovisual desde dentro, tanto a nivel nacional como internacional. «En el año 2013 llevábamos ya varias producciones de cortometrajes a nuestras espaldas y se dio la coyuntura de la crisis económica. No vivíamos de esto, del cine. Teníamos trabajos paralelos y nos fuimos quedando sin esos trabajos alimenticios. Fue entonces cuando nos planteamos profesionalizarnos e intentar vivir o sobrevivir exclusivamente de lo que es nuestra pasión. Fue en ese año cuando nos formalizamos como empresa productora y como distribuidora, cuando creamos la SL», señala Jonay García.

Desde ese momento, Digital 104 compagina la producción de cortos y largometrajes como 'La viajante', de Miguel Mejías, o 'Las postales de Roberto', de Dailo Barco, entre otros. «Las dos vertientes caminan en paralelo. No sé decirte si la distribución ha ganado terreno o no frente a la producción, porque son ritmos totalmente distintos. La producción no ha cesado, pero sí que es cierto que la distribución ha ido a más, ya que los comienzos fueron lentos y ahora tenemos una velocidad de crucero. Tiene más visibilidad. En la distribución movemos varias películas a la vez y el ritmo es frenético, porque hay muchos festivales. La producción se cocina a fuego lento. Desde el guion hasta que ruedas pueden pasar años», apunta. Tienen en la última fase de postproducción el largometraje documental 'Una casa en el pueblo' y previsto el rodaje de los cortos titulados 'Todos los días' y 'Cris'.

Mimar el producto

«Dimos el salto porque queríamos ser una distribuidora que tratara de forma personalizada cada trabajo, que mimara cada obra como si fuera suya. Nacimos con esa filosofía, porque es algo que no habíamos encontrado en otras distribuidoras con nuestras producciones. El principal hándicap fue nacer en Canarias, por la ubicación geográfica, pero el salto del analógico al digital hizo que las fronteras se desdibujaran y se acabaran las limitaciones que teníamos con las aduanas. Como productores nos llegaron a seleccionar en algún festival internacional y solo enviar las bobinas de 35 milímetros y nos salían unos 200 euros. Por eso hasta temíamos que eligieran nuestras películas», recuerda con ironía. «Con el digital, ahora puedes distribuir desde cualquier lugar, incluso desde unas islas perdidas en la ultraperiferia, A golpe de 'click' mandas un DSP profesional a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos», añade Jonay García.

Digital 104 se ha hecho con un nombre con rapidez como distribuidora en unos circuitos muy concretos. Afines a la visión cinematográfica de sus responsables. «Lo de crear un sello se forjó de manera natural, relacionado con el cine que nos gusta como espectadores y creadores. Se trata de un cine con cierta tendencia autoral y muy social. Nuestro catálogo últimamente está muy volcado hacia dar visibilidad a la diversidad. Los festivales y el arte van por modas. Estamos muy atentos a esas líneas para seguir las tendencias, pero siempre siendo coherentes con el cine que nos mueve, que es más autoral y menos comercial», dice García.

Los gustos propios y la sinceridad

Jonay García, socio de Digital 104 junto con Domingo J. González, reconoce que en el catálogo de distribución de la empresa todos los títulos que figuran comparten una visión cinematográfica acorde a las suyas.

«No distribuimos películas que no nos gustan. Pero no distribuimos todo lo que nos llega ni todo lo que nos gusta. Puede que como espectadores nos guste una película, pero hay productos que no tienen salida por donde nosotros nos movemos. No vamos a contratar unos servicios que después no se reflejen en el resultado final. Somos sinceros con nuestros clientes. Es igual que en la literatura. Si escribes poesía no vas a buscar que te edite un sello especializado en ciencia ficción», apunta García.

Ampliar Entrega del premio Digital 104 a Rafael Montezuma, en el festival de la capital grancanaria 2018, por su cortometraje 'Dua2litet'. C7

Este martes, Digital 104 otorga su premio de distribución por novena vez dentro del Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. «Es un premio con el que nos permitimos el lujo de arriesgar más, además de poner nuestro granito de arena para distribuir el cine canario», subraya.