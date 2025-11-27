La pantalla retrata el drama del agua La Muestra de Cine de Lanzarote afronta la recta final de su 15ª edición mientras en la sección Trasfoco analiza el tema de este año mediante distintos filmes

La Muestra de Cine de Lanzarote se ha mantenido fiel en su 15ª edición a la idea de que el séptimo arte no solo es entretenimiento. También puede ser, de manera directa o indirecta, un instrumento para entender mejor el mundo, crear conciencia sin dogmatizar, y promover la reflexión el debate entre la ciudadanía. De ahí que este año, sus organizadores hayan apostado por el agua como el eje central de esta nueva entrega, que se desarrolla fundamentalmente en las proyecciones de la sección Trasfoco.

«La historia del cine está llena de su presencia: brumas, lluvias, nubes, nieblas, ríos, cataratas, cascadas, nieves, hielos, charcos, lagos, presas, fuentes, arroyos... Pero, del mismo modo, la historia del cine también ha estado llena de la ausencia de agua: sequías, desiertos, pozos secos, guerras, racionamientos», se explica en el catálogo de esta 15ª edición.

Estas realidades emergieron durante la tarde y la noche del pasado martes, durante la proyección de dos de los largometrajes que integran Trasfoco.

La primera fue 'Water, Wind, Dust' (1989), del octogenario cineasta iraní Amir Naderi. Durante sus 75 minutos, el filme narra la lucha titánica de un joven que se ha quedado solo tras desaparecer su familia durante una tormenta de arena.

Está en una terrible zona desértica, azotada por un viento insoportable en el que el director Amir Naderi logra sumergir al espectador gracias al impactante sonido de 'Water, Wind, Dust'. Durante la búsqueda que lleva a cabo este jovencísimo muchacho, se topa con una realidad marcada por una sequía apabullante, que los lugareños intentan paliar cavando pozos por doquier.

Se trata de un ejercicio de supervivencia en un enclave inhóspito que lleva a que muchos acaben abandonando y emigrando a otros lugares en busca del agua. Mientras este joven busca a sus parientes y el agua con el que paliar su sed se encuentra con situaciones límites, que obligan a algunas familias a abandonar a su suerte en la intemperie a sus hijos pequeños.

Tras la proyección en el espacio cultural El Almacén de Arrecife, se llevó a cabo un interesante debate moderado por Javier Fuentes Feo, director de la Muestra de Cine de Lanzarote, donde los espectadores intercambiaron pareces sobre un filme cuya copia ha conseguido la organización tras contactar directamente con la filmoteca de Teherán.

Desde Níger

La película nigeriana 'Toula ou le génie des eaux' (1974), de Moustapha Alassane y Anna Soehring, cogió el relevo por la noche dentro también de los pases en El Almacén de la sección Trasfoco.

Esta ficción cuenta la historia de un enclave población de Níger que malvive en medio de una terrible sequía. Y plantea cómo llegan hasta el presente las viejas creencias y leyendas sobre los genios de las aguas. Así, cuenta cómo un viejo hechicero asegura que la lluvia volverá a la región solo si se lleva a cabo un sacrificio humano para compensar ante esos genios o dioses los excesos del pasado. La elegida es la joven Toula.

Trasfoco siguió este miércoles con las proyecciones de la producción turca 'Dry Summer' (1964), de Metin Erksan, en El Almacén; y de 'También la lluvia' (2012), de la cineasta española Icíar Bollaín, en el Teatro Municipal de Tías.

Arranca la Sección Oficial

Los pases de la Sección Oficial a concurso comenzaron en la noche de este miércoles en El Almacén.

Abrió este apartado el largometraje 'Con Hasan en Gaza', dirigida por Mamal Aljafari. En un enclave dominado por la devastación, la cineasta recorre Gaza junto a un joven guía, Hasan, un amigo que le hace ver cómo la vida se abre paso en un lugar arrasado.

La Sección Oficial se completa con los siguientes filmes: 'Cartas a mis padres muertos', del chileno Ignacio Agüero; 'La conferencia de los pájaros', de Amin Motallebzadeh; 'Kontinental 25', de Radu Jude; 'The Shards', de Masha Chernaya; y 'Forenses', de Federico Atehortua.

Cada pase concluye con un debate posterior entre los asistentes. Apuesta que esta Muestra de Cine de Lanzarote extiende incluso al fallo del palmarés. Ya que una de sus peculiaridades es que el jurado delibera el sábado, a partir de las 10.00 horas, en abierto, junto al público interesado, que tiene la posibilidad de participar. Javier Fuentes Feo, director de la Muestra, recordó el martes que en una de las ocasiones unas certeras puntualizaciones de uno de los espectadores llevó a los miembros del jurado a tenerla en cuenta en su decisión final.

El acto de clausura y de entrega de galardones de esta 15ª edición de la Muestra está previsto para el mismo sábado, a partir de las 19.30 horas, en El Almacén.