Cuando la pantalla entra en combate El Centro de Cultura Contemporánea, en el barrio capitalino de Schamann, acoge desde el 11 de septiembre el ciclo 'Malditas guerras'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

Las creaciones artísticas no solo son medios para la evasión y entretenimiento. También son capaces de generar conciencia a partir de un claro posicionamiento ideológico, político y social. El cine, casi desde sus inicios, no ha estado ajeno a estos principios. Y la barbarie, con las contiendas bélicas como uno de sus pilares fundamentales, ha sido retratada y combatida en múltiples producciones y desde perspectivas muy diversas. El Centro de Cultura Contemporánea de Gran Canaria (CCA) –calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito del barrio del barrio capitalino de Schamann– acoge desde el próximo 11 de septiembre y hasta el 26 de febrero de 2026 el ciclo 'Malditas Guerras', compuesto por 16 largometrajes.

El periodista y cineasta Javier Tolentino, bajo la producción de Siroco Factory, firma la selección de títulos que se proyectarán en el auditorio de este espacio que gestiona el Cabildo de Gran Canaria, siempre a las 19.00 horas, en versión original con subtítulos en castellano, y con entrada gratuita.

La guerra de los Balcanes de los años 90 del pasado siglo XX es el epicentro sobre el que el cineasta serbio Vladimir Perisic pergeñó el largometraje 'La patria perdida' (2024), que abre el ciclo el 11 de septiembre.

Este filme no forma parte de un cajón de sastre. Este ciclo se erige dentro de una profunda reflexión que, según sus responsables, «mostrará cómo el cine internacional y algunos destacados cineastas se han posicionado contra la guerra, contra la violencia y contra los poderes políticos que han buscado en las armas la forma de imponer sus ideologías, conquistar nuevos territorios y someter a las sociedades que se rigen por el autoritarismo y el poder militar».

Los títulos seleccionados «recogen las miradas de cineastas de distintos países sobre la guerra y los errores que llevan a las sociedades al drama más devastador: la muerte de mujeres, niños y poblaciones enteras que, pudiendo vivir en paz, son arrastradas al sufrimiento y la destrucción de los conflictos armados», se explica en el dossier informativo del ciclo.

Ampliar 'El Gran Dictador', de Chaplin. C7

Para la confección de este proyecto, auspiciado por el plan anual del Centro de Cultura Audiovisual del cabildo grancanario, sus responsables han «explorado tanto las restauraciones cinematográficas realizadas por filmotecas europeas, estatales y por la propia institución cinematográfica canaria, como aquellas películas que, a pesar de haber recibido un importante respaldo de la crítica, han pasado desapercibidas en los circuitos de exhibición y distribución».

Los 16 títulos

Además de 'La patria perdida', 'Malditas Guerras' incluye los pases de los siguientes filmes: 'El honor de las injurias' (2007), de Carlos García-Alix, el 18 de septiembre; 'Loin du Vietnam' (1967), coordinador por Chris Marker, el 25 de septiembre; 'Carruaje a Viena', de Karel Kachyña, el 2 de octubre; 'El gran dictador' (1940), de Charles Chaplin, el 9 de octubre; 'Nuestras derrotas', de Jean Gabriel Périot, el 15 de octubre; 'La familia Samuni' (2018), de Stefano Savona, el 23 de octubre; 'Ernst Cole: Lost and Found' (2024), de Raoul Peck, el 30 de octubre; 'El Fogonero' (2010), de Alekxéi Balabánov, el 6 de noviembre; 'Hate Songs', de Alejo Levis, el 13 de noviembre; 'Onoda, 10.000 noches' (2022), de Arthur Harari, el 20 de noviembre; 'Guernika' (1937), de N. Sobrevila, 'Legión Condor' (1939), de la Filmoteca alemana, y 'Catalunya Mártir' (1938), de J. Marsillach, el 27 de noviembre; 'Cuaderno de contabilidad' (2005), del grancanario Juan Millares, el 5 de febrero; el primer capítulo de la serie 'Las noches de Tefía' (2023), que dirigieron Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume, el 12 de febrero; 'Living the Land' (2025), de Huo Meng, el 19 de febrero; y cierra 'La marsellesa de los borrachos' (2024), de Pablo Gil Rituerto, el 26 de febrero.

Máxima actualidad

Los convulsos tiempos actuales acrecientan la necesidad de este ciclo. «La comunidad internacional parece revivir tensiones propias de los años de la Guerra Fría: el resurgimiento de conflictos armados en distintas regiones, el aumento sostenido del gasto militar y la creciente actividad de los servicios de inteligencia han configurado un escenario inquietante. En este contexto, vuelve a proyectarse la sombra de una confrontación a gran escala, mientras el fantasma de una tercera guerra mundial se insinúa con renovada fuerza», destacan quienes han erigido este ciclo cinematografico.

Javier Tolentino. C7

Javier Tolentino, que reside en Gran Canaria desde hace años, se encuentra en pleno proceso de rodaje de su segundo largometraje, tras 'Un blues para Teherán' (2020), gracias al que fue nominado a premios como los Goya y los Gaudí, entre otros.

Quien dirigió y presentó durante años el legendario programa 'El séptimo vicio', en Radio 3 de RNE, ha publicado volúmenes sobre el arte cinematográfico como 'Conversaciones desde el Jardín de las Hespérides', 'Cuestión de carácter, una reflexión sobre el lenguaje en la crítica cinematográfica', y un ensayo sobre Basilio Martín Patino (Cátedra), entre otros.