Panorama incluye seis largometrajes, incluidos los últimos de Hong Sang-soo y Jafar Panahi

El 22º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará entre el 14 y el 23 de abril, mostrará en su apartado no competitivo denominado Panorama la obra reciente de Hong Sang-soo, Jafar Panahi, Theo Montoya, María Aparicio, Joanna Hogg y Charlotte Le Bon.

Seis películas con las que conecta al público grancanario con obras que transitan por el circuito internacional de festivales.

La pequeña colección de títulos proporciona al público la oportunidad de acercarse al magisterio de grandes cineastas a través del visionado de sus trabajos en gran pantalla. Trabajos que, por otro lado, llegan a Las Palmas de Gran Canaria precedidos de reconocimientos y críticas elogiosas tras su paso por certámenes como Cannes, Venecia, Mar del Plata, Chicago o San Sebastián, según el caso.

Así, el Festival regresa a la obra de Hong San-soo y ofrecerá 'Walk Up', un nuevo ejemplo de la precisión y elegancia del realizador surcoreano. La película que participó en la Sección Oficial de San Sebastián visita un edificio planta por planta, un recorrido que emprenden un cineasta y su hija y que revisa e imagina mucho más que las estancias observadas. La presencia de Sang-soo confirma el respeto y admiración que la obra del surcoreano despierta no ya en el equipo de programación de la cita, sino en el público que acude a las distintas entregas que se han sucedido en el tiempo desde que 'La fuerza de la provincia de Kangwon' fuera incluido en el ciclo específico de cine coreano Seúl Express (2004).

Asimismo, Panorama ofrecerá el último trabajo de un autor fundamental del cine iraní, Jafar Panahi. 'No Bears', premio especial del Jurado de la Mostra veneciana y seleccionada por la pasada edición de la vallisoletana Seminci, recoge con maestría el drama de un país carente de libertades. Empezando por la del cineasta que, a través del metacine, retrata su drama personal: Panahi ha estado recluido en el país y actualmente sufre una condena de cárcel por «colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema».

Una imagen de 'Walk Up', de Hong San-soo. / c7

El Festival de Cine de Venecia fue también el marco en el que se estrenó 'La hija eterna' (The Eternal Daughter) de la británica Joanna Hogg. En su recorrido por festivales, la película pasó por el Festival de Cine Europeo de Sevilla y llegará al grancanario entre los próximos 14 y 22 de abril, justo antes de su estreno comercial en salas previsto para el 28 del mismo mes. La cinta, doblemente protagonizada por Tilda Swinton en la piel de la madre y la hija de este drama hipnótico, enfrenta a ambas a enigmas y secretos del pasado.

Precedidas por distinciones otorgadas por el Jurado Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llegan dos títulos a la capital grancanaria: el premio a la mejor película argentina, 'Sobre las nubes' (About the Clouds) de María Aparicio, proyecto seleccionado en la sección Cine Casi Hecho de Mecas 2021, y la mención especial del jurado, 'Anhell69', del colombiano Theo Montoya.

Sobre la primera, el Jurado argumentó el galardón de esta manera: «Por proponer una épica de lo pequeño, construyendo un relato sobre la manera de no rendirse de la gente común en el escenario de crisis. Y por dirigir la mirada hacia los pequeños gestos de solidaridad y empatía sin esquivar las decisiones narrativas arriesgadas». Y es que el segundo largometraje de la joven directora de 'Las calles' (2016) es una oda de lo cotidiano salpicada de detalles y momentos de intimidad.

Por su parte, Theo Montoya es un director con una carrera prometedora que ha llegado a Mar del Plata después de haber vivido la experiencia de ser seleccionado por Cannes para mostrar su primer corto ('Son of Sodom', 2020). A medio camino entre la ficción y la no ficción se mueve su 'Anhell69', una película oscura que tuvo su estreno mundial en Venecia donde ganó el Grand Prize de la Semana de la Crítica, y se alzó también con el First Film Award en Zinebi y que, en función de lo que relató el cineasta en Mar del Plata, no tiene ni fronteras ni género. Este trabajo que mereció su mención «por ser un filme único en la cinematografía colombiana, retratando la trágica suerte de una joven comunidad vista a través de los ojos de un prometedor director joven», registra la historia de su pasado en la violenta y conservadora Medellín, mientras un coche fúnebre transita por sus calles.

Por último, Panorama mostrará el Hugo de Oro del Festival de Chicago: 'Falcon Lake', de la directora y actriz canadiense Charlotte Le Bon. Nominada al César en la categoría de ópera prima y seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes, también por la Sección Oficial de Valladolid, el trabajo sigue a un joven que vive sus primeras experiencias sobre el amor y el deseo.