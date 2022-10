El nuevo cine colombiano baja el telón de Ibértigo

A raíz de una nueva Ley estatal de 2003 para incentivar la producción local cinematográfica más allá del puro entretenimiento, el cine colombiano dio un salto cualitativo y cuantitativo excepcional que ha convertido en habitual que algunas de sus producciones sean de las mejor valoradas en algunos festivales internacionales, incluido el de Cannes. La Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo, que organiza la Asociación de Cine Vértigo, ha apostado por dos de los directores más destacados de esta nueva hornada para poner el broche final ayer y hoy a las proyecciones que se desarrollan en la Casa de Colón. Se trata de William Vega, que protagoniza la doble entrega audiovisual de este viernes, y Óscar Ruiz Navia, que dio vida a la de este jueves.

'La sirga' (2012) colocó en el foco del cine de autor contemporáneo a William Vega tras su estreno en la Quincena de Realizadores de Cannes y su triunfo en el festival de Mar de Plata, entre otros. Uno de los personajes de aquella producción, Heraldo Romero, es el punto de partida de 'Sal', el largometraje cuya proyección presenta, a partir de las 19.00 horas, en la Casa de Colón.

El origen

Durante el rodaje de 'La sirga', recuerda Vega, Heraldo Romero le comentaba «cómo había sido su relación con su padre, que había desaparecido». «Esta historia conectó con mi propia experiencia. Mi padre no desapareció, pero sí que crecí bastante distante con respecto a él», confiesa el cineasta colombiano que ya estuvo en la edición de Ibértigo celebrada en 2016.

'Sal' se desarrolla a partir del doble viaje que realiza. Uno físico y otro interior. Para el primero «se desplaza por lugares donde aún queda la memoria de su padre, pero todo se interrumpe cuando sufre un accidente», avanza el cineasta. En ese momento arranca la parte más «introspectiva, íntima y filosófica».

Ahí es cuando este largometraje, según su director, comienza a desarrollar «una conexión» entre la realidad de este personaje, la del propio director y la de buena parte de la sociedad colombiana.

«En mi país no se puede generalizar, pero sí que es cierto que existe un fenómeno de horfandad con respecto al padre. Por distintos motivos, la relación de muchos colombianos con sus padres no ha existido o se ha diluido con el paso de los años y eso es algo que nos marca para siempre», subraya.

En la película, aclara, «la biografía de Heraldo está amalgamada en ese proceso de creación. No es una película biográfica, pero ese contenido se absorbe en la forma de la película, que es un poco experimental, menos narrativa y más poética y expresiva en algunos momentos».

Un capítulo de 'Turbia'

En Ibértigo no solo exhibirá este largometraje. Los espectadores grancanarios podrán ver 'Día cero', el capítulo que ha dirigido para la serie 'Turbia', y que cuenta con Óscar Ruiz Navia, Carlos Moreno, César Augusto Acevedo, Jorge Navas y Santiago Lozano como directores de los restantes episodios.

«Parte de esa oleada de series que se realizan en Cali, donde nos reunimos para hacer una propuesta con nuestra mirada personal. Surgió esta posibilidad y me apetecía coquetear con ese formato televisivo, con su lenguaje y con mi propia historia, que es mediática y aborda la cobertura televisiva. Realizo una exploración que, en buena medida, utiliza un lenguaje que es más común para el público, pero a su vez es una propuesta que en otros sentidos es disruptiva. Como sucede con llevar a no actores», asegura sobre una ficción que parte del encargo que se le realiza a un brujo para que acabe con la sequía que padece esta ciudad colombiana.

William Vega reconoce que cada película «es tan difícil de hacer y requiere que invierta tanta vida y energía» que solo ve un camino a seguir: «Hacer cosas muy distintas y aprovechar cada pregunta que me hago al máximo».

Esas respuestas emergerán con un nuevo proyecto «muy personal», avanza. «Tiene que ver con mi experiencia de vida. Como migrante que con el pasar de los años me ubiqué en Cali, mi propia ciudad, donde he creado mi familia. Tendrá que ver con la maternidad, que es lo que he vivido en los últimos seis años».

El hecho de que ostente el cargo de director del programa de cine de la Universidad Autónoma de Occidente implica que los plazos de ejecución del proyecto se extiendan, por lo que espera poder dar a conocer su nueva película a lo largo de 2024.

Ruiz Navia

El director y productor colombiano Óscar Ruiz Navia protagonizó ayer la 20ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo con una doble proyección, la de su largometraje 'Fait vivir' y con el episodio 'Warer', para la serie 'Turbia', que a su vez produce con su empresa Contravia Films.

Su largometraje arrancó en 2012 y se extendió durante siete años. Se desarrolla en torno a la agrupación Gypsy Kumbia Orchestra, compuesta por 18 músicos gitanos, bailarines y actores de circo. «Los conocí a través de Carmen, la líder del grupo y madre de Manuk, el niño que narra la película. Tengo una relación familiar con ellos y los seguí de gira en 2014, como un gitano más. Al acabar, vi que tenía que hacer una película que no fuera el registro de esa gira, sino que se desarrollara sobre la música y el concepto de vida de la banda, narrada por el niño. Así creé esta película documental cercana a la ficción, en la que reconstruimos ante las cámaras muchos de sus shows, porque la gira no reflejaba todo ese espíritu», dice.

El paso del tiempo, el hecho de que ese niño fuera creciendo dotó al filme de un espíritu muy particular, reconoce. « La mezcla entre lo real y lo ficticio es algo que he intentado hacer en mis películas anteriores, es parte de mi búsqueda como cineasta».

'Fait vivir' se estrenó 'online' en pleno confinamiento y tuvo una gran acogida. «Tiene un concepto anticovid, ya que invita a abrazarse y besarse. Si oliera, olería a sudor», dice entre risas.

'Warer' es el capítulo que abre la serie Turbia, que se desarrolla como una reflexión «muy cinematográfica» sobre el agua y la escasez de recursos naturales.

Desde su productora Contravia Films apuesta por un cine de autor que investigue y «hacer cine más allá de la fama y el dinero». Defiende que «se conozca más el cine colombiano más experimental, además del que se decanta por un realismo social».