Noche golfa en el Pérez Galdós

Al frente de cada edición se encuentra Jesús Palacios, coordinador de la sección desde tiempos inmemoriales. «La noche más freak intenta traer un muestrario lo más variado posible dentro de la producción de cine fantástico, extremo, raro que ha habido a lo largo del año en festivales especializados. He intentado que haya un cierto equilibrio y que las películas sean lo suficientemente distintas entre sí como para que nadie se aburra y todo el mundo pueda encontrar una película afín», manifestó.

A lo largo de los años, esta rama del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un ente con su propia vida. Con muchos seguidores que, en muchos casos, no pisan otra proyección del evento. «Es un pequeño guiño que el festival tiene en sí mismo en un marco de apertura mucho más amplio de lo que mucha gente piensa. Incluyendo un máximo de buen cine, arriesgado y que se salga de los márgenes de lo comercial. Y en ese sentido La noche más freak ocupa ese espacio de conexión con los géneros más populares, con el terror o el misterio, la fantasía o la comedia. Pero desde ese precepto básico que es buscar películas más atípicas. Como las sesiones golfas que celebran otros festivales de prestigio como Toronto o Sundance. Siempre digo que en el territorio nacional este fue el festival que primero incluyó estas propuestas en su programación», expone Palacios.

El coordinador de la sección lo tiene claro. Para él sería inconcebible un Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en el que la noche dedicada a estos géneros no tuviera su espacio relevante. «Para mí sería imposible e indeseable. Como cuando hubo ese año negro en el que no se celebró el festival, y se hizo La noche más freak y fue bastante bien, pero no tuvo ni de lejos el éxito ni la repercusión que tiene dentro del Festival. Porque es donde tiene su ubicación natural. Además, sirve para desintoxicar de ese tipo de cine que se programa sin perder radicalidad a través de la posibilidad de ver géneros más accesibles», acota.