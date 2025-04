La Noche + Freak rescata el cine más gamberro y terrorífico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de abril 2025, 22:09 Comenta Compartir

«Los viejos freaks deben morir de una vez». Pero no por ello se va a quedar el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria sin su celebérrima La Noche + Freak. La sentencia, siempre provocando, es la del programador y alma mater de esta sección icónica de la cita cinematográfica grancanaria que se desarrollará del 25 de abril al 4 de mayo.

Pero no es más que el preludio de una declaración de amor por el género, con la malsana intención de «cambiar la mirada del observador», y proponer dos sesiones gamberras de verdad para esta nueva entrega de un espacio que se ha ganado su prestigio en la escena nacional y que ocupará Cine Yelmo Las Arenas la noche del viernes 2 y el sábado 3 de mayo.

Jesús Palacios invita al público a «sumergirse, conteniendo la respiración, en las turbias, sucias y espesas aguas de las plataformas digitales», en donde ha encontrado las piezas que conforman su selección para 2025. Esto es, animación lovecraftiana, el nuevo horror psicológico minimalista, la ciencia ficción juvenil china, la comedia romántica adolescente travestida, alguna que otra orgía de muy mal gusto o la sitcom holandesa más grosera que se pueda padecer en una sala de cine.

Así, en una primera sesión, La Noche + Freak presenta a la audiencia la original animación 'Helen' de Helio Mira (España, 2024, 9 min.). Un corto inspirado en 'Los Mitos de Cthulhu' de H. P. Lovecraft, autor referencial para el fandom freak. La pieza forma parte de la antología 'Las edades de las locuras' y ha triunfado en eventos como Madriff (el festival indie madrileño) o el Slash Eyes International Film Festival.

'No hay que hablar con extraños' de Imanol Ortiz López (España, 2023, 5 min.) se ha paseado, aterrorizando al público, por festivales como el de Montreal, Brooklyn o Molins de Rey. Este corto, inspirado en un relato del peruano Fernando Iwasaki e incluido también en la primera sesión que ha diseñado Palacios, destroza los nervios del espectador más aprensivo cuando muestra cómo una joven decide depositar toda su confianza en un desconocido que le regala golosinas.

Esta primera sesión se cierra con 'Escape from the 21st Century' (Cong 21 Shi Ji an Quan Che Li) de Yang Li (China, 2024, 98 min.). Propuesta china de último cuño que explota las aventuras de tres adolescentes que viajan veinte años atrás o adelante en la historia cada vez que estornudan.

'Meat Puppet' de Eros V. (Reino Unido, 2024, 12 min.) es el cortometraje con el que comienza la segunda sesión de esta noche irreverente. Una obra aplaudida, nominada y premiada en citas como el British Independent Film Awards, el Neuchâtel International Fantastic Film Festival, el SXSW Film Festival o el Fantasy Filmfest. Y que coloca el alma de su protagonista dentro de un juguete de peluche, «el muñeco diabólico más ingenioso de la historia», en el parecer de Jesús Palacios.

El programador cierra su plan para 2025 con la gamberrada holandesa 'Krazy House' de Steffen Haars y Flip van der Kuil (Países Bajos, 2024, 87 min.). Título que viene con sorpresas en el reparto y que incluye a protagonistas como Alicia Silverstone o Kevin Connolly. O a uno de los intérpretes más apreciados por la audiencia freak: el británico Nick Frost, que brilla por méritos propios en el film. Todo, para contarnos qué sucede cuando alguien contrata para reformar su casa a una cuadrilla de criminales rusos que lo único que quieren es tirarla abajo.